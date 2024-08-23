「新新併」兩樣情！台新金早盤漲3%、新光金跌逾6%

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台新金與新光金昨（22）日宣布以換股方式進行合併，但中信金擬公開收購搶親讓一切仍有變數，今（23）日台股開低走低，早盤跌近200點，來到21956點，跌0.8%。權值股台積電早盤震盪黑翻紅又下挫0.2%，鴻海與聯發科跌1到2%。而「新新併」主角台新金漲3多%，但新光金跌逾6%，中信金則跌0.5%左右。台新金融控股股份有限公司與新光金融控股股份有限公司於昨日分別召開董事會決議通過以換股方式進行合併。台新金控為存續公司，新光金控為消滅公司。合併後存續公司將更名為「台新新光金融控股股份有限公司」。本合併案台新金控將發行新股予新光金控全體股東，取得新光金控流通在外之全部股權；台新金控以每 0.6022 股普通股換得新光金控1股普通股；每1股特別股換得新光金控1股特別股。雙方董事會今日也通過將於10月9日召開股東臨時會提請股東通過本合併案，並將於取得相關主管機關核准後訂定合併基準日。雙方合併後總資產規模將晉升為台灣第4大金控公司，合併市值有望進入台灣證交所上市公司市值排行前20名，厚實資本市場籌資能力。雙方業務互補、綜效顯著。銀行、保險及證券規模及市占率將顯著提升，為客戶提供更多元、更豐富的產品選擇與服務體驗，進而成為政府所推動讓臺灣成為「亞洲金融科技中心」及「亞洲資產管理中心」的一大助力。對於中信金的搶親，台新金董事長吳東亮22日在合併簽約儀式上透露，台灣社會很小，與企業主事者都認識，更何況與中信辜家是兩代交情，他也有與對方主事者大股東接觸，也有努力接觸，最好是大家和平共處不要有這事發生，會造成市場混亂，也會造成很多困擾，「很遺憾，我能力有限，沒有達成」。而今日「新新併」主角台新金早盤漲3多%，來到19.45元，但新光金跌逾6%，來到11.65元，中信金則跌0.5%左右，不過隨後翻紅來24.95元左右。