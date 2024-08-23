科技藝術結合部落傳說　劇作《遊林驚夢》登蘇黎世戲劇盛會藝術節

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駐德國代表處文化組攜手瑞士蘇黎世雪德哈勒藝文空間（Shedhalle），策展人鄭淑麗、原住民藝術家東冬‧侯溫合作的劇場作品《遊林驚夢：巧遇Hagay》，今（23）天至後（25）天在瑞士蘇黎世戲劇盛會藝術節與雪德哈勒藝文空間演出，透過科技藝術交織部落傳說，傳達台灣原住民的當代價值觀。文化部表示，始於1980年的蘇黎世戲劇盛會藝術節（Zürcher Theater Spektakel），正是瑞士最大、歐洲首屈一指的當代表演藝術節之一，每年吸引約近25個國家與近40部作品，舉凡戲劇、舞蹈、音樂、當代馬戲團與視覺藝術領域，還有精心設計的座談交流、研討會、街頭藝術等，提供觀眾目不暇給的創意劇作內容。文化部指出，台灣獲邀發表的劇作《遊林驚夢：巧遇Hagay》，背景源自花蓮銅門部落的太魯閣族祭儀所在地，情節講述獵人的打獵奇遇，相識自稱Hagay的非二元性別靈群，也自Hagay學習關於儀式、狩獵、編織等智慧，再由獵人再傳授給予族人。文化部提到，劇作《遊林驚夢：巧遇Hagay》透過實踐科技薩滿主義（Technoshamanism）與Gaya（宇宙的法則）作為準則，研究性別在原始狀態之中的多元流動，嘗試在傳統擁護者與勇於挑戰的年輕族群之間找回原初的Gaya概念，引領憑藉科技夢幻導航的重生原住民劇場，並且透過展覽、工作坊、表演等邀請藝術節觀眾加入討論。此外，文化部說明，劇作《遊林驚夢：巧遇Hagay》也將在瑞士的洛桑Plateforme 10文化園區、丹麥的赫爾辛格CLICK藝術節、哥本哈根Tofu Collective藝文空間合作演出，今年夏天先後在歐洲兩國4地進行展演與交流，接觸歐陸更多的觀眾。駐德國代表處文化組表示，全球化發展讓原住民的傳統智慧更受重視，也讓民眾學習、實踐原住民與自然共存、共生的古老智慧，劇作《遊林驚夢：巧遇Hagay》透過表演藝術的途徑轉譯原住民的傳說，不但守護固有的文化資產，更與歐洲觀眾深入互動，除了分享台灣原住民的當代價值觀，同時延續自身文化的生命。