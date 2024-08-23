李雅英燦笑一字「蛤」回應超台味！網狂敲碗李珠珢快來台灣發展

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▲「長腿女神」李雅英來台發展，人氣高漲。（圖／李雅英IG）

▲韓籍啦啦隊「長腿女神」李雅英目前是富邦悍將啦啦隊Fubon Angels。（圖／李雅英IG）

韓籍啦啦隊女神李雅英被封「全民表妹」，今年3月成為富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，她和李晧禎、南珉貞被稱為「富邦外援3本柱」。她不時在社群分享生活點滴，日前上傳一個小影片，是她在場邊應援時，下意識用「蛤～」回應粉絲，不少人直呼超有台味，更喊話敲碗「AI美人」李珠珢也快來台灣發展。李雅英最新PO出的影片中，她站在球場上應援，要離場時跟粉絲熱情打招呼，有粉絲大喊她的名字，她下意識抬頭回應「蛤～」，隨後確認粉絲位置、揮手告別，可愛的互動，讓現場不少人大笑，網友也大讚「這樣的雅英怎麼能不愛」、「這個蛤有接地氣」、「超有台味」。李雅英笑容甜美，舞技超強，人氣持續高漲，有網友發文表示「李雅英近13場應援戰績：12勝1敗」，並且指出她是勝利女神。而她日前也釋出一則大跳越南神曲《叮叮噹噹》的影片，她穿著小背心及黑短褲在涼亭上扭腰熱舞，畫面十分吸睛。李雅英身高170公分，擁有超級美腿，比例簡直如同漫畫中的女主角，在台人氣快速竄升，雖然在韓國屬於資深學姐，不過來台後用新人的心態學習。她為了想和同事、粉絲們好好溝通，正在努力學中文，她接受訪問時曾直呼：「台灣什麼都好，人好、食物好、風景好，硬要說不適應的地方，那就是中文太難啦，但我會好好學習。」