James Harden再承諾未來將前進中國打球！受訪曝：這是我欠他們的

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NBA美國職籃洛杉磯快艇當家控衛James Harden，近期前往中國出席知名運動品牌相關活動，所到之處皆是滿滿的球迷，可見他在中國的人氣相當高。而Harden也多次表達對於中國的喜愛，稍早James Harden出席活動期間，活動主持人則問到他，有很多次你都說想來中國打球，為什麼自己會這麼說？對此Harden則說到，「我每年只能來中國一次，我覺得這遠遠不夠。「而且我覺得這是一件非常酷的事情，這會非常非常有趣，」James Harden如此說到。Harden隨後也表示，他認為自己在中國就算一場比賽表現不佳，僅得到3分，但中國球迷仍然會相當珍惜他，「在美國，那裡的球迷看過太多出色的運動員，當某一個運動員表現不佳時，他們很容易就離開支持你的行列，我能理解這一切。，這就是我們之間能有這種相互尊重的原因。」