James Harden再承諾未來將前進中國打球！受訪曝：這是我欠他們的

NBA美國職籃洛杉磯快艇當家控衛James Harden，近期前往中國出席知名運動品牌相關活動，所到之處皆是滿滿的球迷，可見他在中國的人氣相當高。而Harden也多次表達對於中國的喜愛，日前更是承諾未來將會赴中打球，稍早Harden出席活動時也再一次向球迷掛保證，自己會在NBA生涯結束後，至少到中國打1年，他並表示「我覺得這是我欠他們的。」
Harden稍早出席活動 稱NBA生涯結束後想赴中打球
稍早James Harden出席活動期間，活動主持人則問到他，有很多次你都說想來中國打球，為什麼自己會這麼說？對此Harden則說到，「我每年只能來中國一次，我覺得這遠遠不夠。所以我想在結束我NBA的職業生涯之後，我想至少來中國打上1個賽季，這樣我才能有足夠的機會向這裡的球迷展示，我到底有多感謝他們的支持，我覺得這是我欠他們的。」
「而且我覺得這是一件非常酷的事情，這會非常非常有趣，這樣他們就能經常見到我，我也有機會把更完整的我展示給他們看，我還能有機會更加瞭解這裡的文化。」James Harden如此說到。
與在美國有所不同 Harden稱中國球迷相當珍惜他
Harden隨後也表示，他認為自己在中國就算一場比賽表現不佳，僅得到3分，但中國球迷仍然會相當珍惜他，「在美國，那裡的球迷看過太多出色的運動員，當某一個運動員表現不佳時，他們很容易就離開支持你的行列，我能理解這一切。可是中國球迷們就不同了，哪怕我場均只拿到3分，這和我場均拿40分沒有什麼不同，中國的球迷都會珍惜我、會愛我，這就是我們之間能有這種相互尊重的原因。」
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稍早James Harden出席活動期間，活動主持人則問到他，有很多次你都說想來中國打球，為什麼自己會這麼說？對此Harden則說到，「我每年只能來中國一次，我覺得這遠遠不夠。所以我想在結束我NBA的職業生涯之後，我想至少來中國打上1個賽季，這樣我才能有足夠的機會向這裡的球迷展示，我到底有多感謝他們的支持，我覺得這是我欠他們的。」
「而且我覺得這是一件非常酷的事情，這會非常非常有趣，這樣他們就能經常見到我，我也有機會把更完整的我展示給他們看，我還能有機會更加瞭解這裡的文化。」James Harden如此說到。
與在美國有所不同 Harden稱中國球迷相當珍惜他
Harden隨後也表示，他認為自己在中國就算一場比賽表現不佳，僅得到3分，但中國球迷仍然會相當珍惜他，「在美國，那裡的球迷看過太多出色的運動員，當某一個運動員表現不佳時，他們很容易就離開支持你的行列，我能理解這一切。可是中國球迷們就不同了，哪怕我場均只拿到3分，這和我場均拿40分沒有什麼不同，中國的球迷都會珍惜我、會愛我，這就是我們之間能有這種相互尊重的原因。」