陳佩琪看1.2億豪宅　486：我擁10位數現金仍被震撼　早知道就從政

民眾黨主席柯文哲遭質疑政治獻金帳目不清，妻子陳佩琪又被爆料去看1.2億的豪宅。曾是民眾黨終身黨員的企業家「486先生」陳延昶說，「就算擁有現金達10位數到我，真的還是大吃一驚，我踏馬的被柯文哲夫妻大手筆深深的震撼到。」
陳延昶說，「相信不用我講大家都知道1.2億是怎樣的概念，連我這個企業家都真的下不了手。約20年前我跟爸爸拿出所有存款，標下所有的會，湊了300萬當頭款，買下台北民生社區新東街一間30坪小公寓，另外跟銀行貸款400萬，那是我跟爸爸人生的第一間房子。」
陳延昶說，「買下來之後謝謝屋主家具家電全部都留給我們，那時候我們也沒有多餘的錢在別說裝潢，連添購新家具也都沒有餘力。租了一輩子房子的我們父子，終於擁有自己的房子真的非常開心，對於這個小公寓我們真的連一個釘子都捨不得釘。」
陳延昶說，後來自己戰戰兢兢如履薄冰，創立486集團，日子才過得比較寬裕，「8年前買了大樓這間72坪的房子，我用盡幹了半輩子業務累積下來的議價能力，活生生 硬梆梆的硬是把屋主開價5700的價格殺到4400，每坪59萬元買下這間房子，議價的過程常達了六個月。」
陳延昶說，「大家不要看到我常常捐款幾百萬元的在捐，在某些生活當中我是一塊錢當兩塊錢在用，即使現在經濟能力很好的我，這生活中還是養成了隨手關燈把塑膠袋當垃圾袋在用的習慣。」
陳延昶說，「我說了這麼多是要讓大家知道，即使是像我這樣子經濟能力相對於一般人來說非常寬裕的企業家，買房子也都盡量找中古屋，價格也都找別太誇張的金額，然後柯文哲夫婦居然能如此霸氣的直接看這樣子的房子，我內心的震驚真的我無法言語。」
陳延昶感嘆，「我以為這個社會賺錢最多的是做生意其次是做業務，結果原來是要從政啊？早知道我當年還進震旦幹嘛，我應該從里長開始選舉拼起。任何人自己量力而為有自己的消費行為，其他人真的不必仇富，但是看到經濟能力比自己差的人這種豪闊的出手，真的讓我非常訝異。可能年輕時的貧窮限制了我的想像吧。」
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陳延昶說，「買下來之後謝謝屋主家具家電全部都留給我們，那時候我們也沒有多餘的錢在別說裝潢，連添購新家具也都沒有餘力。租了一輩子房子的我們父子，終於擁有自己的房子真的非常開心，對於這個小公寓我們真的連一個釘子都捨不得釘。」
陳延昶說，後來自己戰戰兢兢如履薄冰，創立486集團，日子才過得比較寬裕，「8年前買了大樓這間72坪的房子，我用盡幹了半輩子業務累積下來的議價能力，活生生 硬梆梆的硬是把屋主開價5700的價格殺到4400，每坪59萬元買下這間房子，議價的過程常達了六個月。」
陳延昶說，「大家不要看到我常常捐款幾百萬元的在捐，在某些生活當中我是一塊錢當兩塊錢在用，即使現在經濟能力很好的我，這生活中還是養成了隨手關燈把塑膠袋當垃圾袋在用的習慣。」
陳延昶說，「我說了這麼多是要讓大家知道，即使是像我這樣子經濟能力相對於一般人來說非常寬裕的企業家，買房子也都盡量找中古屋，價格也都找別太誇張的金額，然後柯文哲夫婦居然能如此霸氣的直接看這樣子的房子，我內心的震驚真的我無法言語。」
陳延昶感嘆，「我以為這個社會賺錢最多的是做生意其次是做業務，結果原來是要從政啊？早知道我當年還進震旦幹嘛，我應該從里長開始選舉拼起。任何人自己量力而為有自己的消費行為，其他人真的不必仇富，但是看到經濟能力比自己差的人這種豪闊的出手，真的讓我非常訝異。可能年輕時的貧窮限制了我的想像吧。」