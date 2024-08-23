7-11、全家霜淇淋買一送一！義美草莓聖代5折　全聯桶冰也買1送1

超商消暑優惠來了！7-11、全家今（23）日起霜淇淋買一送一，不容錯過的還有哈根達斯迷你杯、雪酥、雪糕買10送10；7-11另外推出思樂冰、酷聖石冰淇淋3oz買一送一；全家杜老爺甜筒買一送一，義美食品則是自明（22）日起開跑草莓霜淇淋聖代買一送一優惠；全聯則限時推出「阿奇儂x蜷尾家職人冰」桶裝冰淇淋買一送一。
🟡全家霜淇淋買一送一、杜老爺甜筒也半價
全家霜淇淋買一送一來了，本週康康五優惠自8月23日起連續三天，全家霜淇淋買一送一，不限口味以及支付方式；還有杜老爺、竹炭水也通通半價。
📍門市｜8月23日至8月25日
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾杜老爺淇淋巧酥甜筒買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾味丹竹炭水700ml買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾黑松茶花一番煎茶買1送1，5折（原價25元、特價17元）
◾多喝水礦物質強氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）
🟡7-11霜淇淋、思樂冰買一送一
7-11霜淇淋8月23日至8月25日因應節氣「處暑」，憑iCashPAY支付就可享買1送1。包括新上市的「統一木瓜牛乳」霜淇淋，將兒時回憶變身消暑冰品，不僅鮮橘色的外觀很搶眼，口味上奶香濃郁，也是十分誘人。
同時，8月23日至8月25日也同步祭出思樂冰特大杯、酷聖石冰淇淋3oz系列買一送一，特大杯思樂冰平均特價23元，但同樣限用icash Pay支付。
🟡義美草莓霜淇淋聖代買一送一
義美食品門市自8月24日至8月26日限定3天，草莓霜淇淋聖代買1送1，以郁奶香霜淇淋為基底，加上酸甜的草莓凍乾，最後撒上草莓粉，單杯原價65元、平均特價33元，每人限購2組，會員不再享9.5折。
🟡全聯桶裝冰淇淋買一送一
📍門市｜8月23日至9月5日
◼️阿奇儂x蜷尾家職人冰-熱帶水果雪貝(295g)買1送1，5折（原價119元、特價60元）
◼️阿奇儂x蜷尾家職人冰-雙重莓果雪貝(295g)買1送1，5折（原價119元、特價60元）
🟡7-11、全家哈根達斯買10送10
7-11、全家便利商店同步祭出哈根達斯半價優惠，包括哈根達斯迷你杯、雪酥、雪糕任選，兩大超商都是買2送1、買10送10。
📍以迷你杯129元買10送10試算：
◼️7-11：8月21日至8月25日憑3大支付（icash2.0、OPEN錢包、icashpay），滿千現折百元。1190元能買到20杯，平均單杯59.5元，約4.6折。
◼️全家：8月21日至9月3日消費滿1000元送全家Fa點5000點（300點折抵1元），等於可折16元。雖然比起7-11折幅較小，但7-11支付優惠只有5天，且需具備指定支付工具。
📍7-11、全家哈根達斯集點送贈品：
◼️7-11：單筆消費10件集1點，集滿4點（40件）可換手提保冰桶(限量7500個)
◼️全家：單筆消費4件集1章，集滿10章（40章）可換摺疊收納箱或160元全家紅利金（換完為止）。
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全家霜淇淋買一送一來了，本週康康五優惠自8月23日起連續三天，全家霜淇淋買一送一，不限口味以及支付方式；還有杜老爺、竹炭水也通通半價。
📍門市｜8月23日至8月25日
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾杜老爺淇淋巧酥甜筒買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾味丹竹炭水700ml買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾黑松茶花一番煎茶買1送1，5折（原價25元、特價17元）
◾多喝水礦物質強氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）
🟡7-11霜淇淋、思樂冰買一送一
7-11霜淇淋8月23日至8月25日因應節氣「處暑」，憑iCashPAY支付就可享買1送1。包括新上市的「統一木瓜牛乳」霜淇淋，將兒時回憶變身消暑冰品，不僅鮮橘色的外觀很搶眼，口味上奶香濃郁，也是十分誘人。
同時，8月23日至8月25日也同步祭出思樂冰特大杯、酷聖石冰淇淋3oz系列買一送一，特大杯思樂冰平均特價23元，但同樣限用icash Pay支付。
🟡義美草莓霜淇淋聖代買一送一
義美食品門市自8月24日至8月26日限定3天，草莓霜淇淋聖代買1送1，以郁奶香霜淇淋為基底，加上酸甜的草莓凍乾，最後撒上草莓粉，單杯原價65元、平均特價33元，每人限購2組，會員不再享9.5折。
🟡全聯桶裝冰淇淋買一送一
📍門市｜8月23日至9月5日
◼️阿奇儂x蜷尾家職人冰-熱帶水果雪貝(295g)買1送1，5折（原價119元、特價60元）
◼️阿奇儂x蜷尾家職人冰-雙重莓果雪貝(295g)買1送1，5折（原價119元、特價60元）
🟡7-11、全家哈根達斯買10送10
7-11、全家便利商店同步祭出哈根達斯半價優惠，包括哈根達斯迷你杯、雪酥、雪糕任選，兩大超商都是買2送1、買10送10。
📍以迷你杯129元買10送10試算：
◼️7-11：8月21日至8月25日憑3大支付（icash2.0、OPEN錢包、icashpay），滿千現折百元。1190元能買到20杯，平均單杯59.5元，約4.6折。
◼️全家：8月21日至9月3日消費滿1000元送全家Fa點5000點（300點折抵1元），等於可折16元。雖然比起7-11折幅較小，但7-11支付優惠只有5天，且需具備指定支付工具。
📍7-11、全家哈根達斯集點送贈品：
◼️7-11：單筆消費10件集1點，集滿4點（40件）可換手提保冰桶(限量7500個)
◼️全家：單筆消費4件集1章，集滿10章（40章）可換摺疊收納箱或160元全家紅利金（換完為止）。