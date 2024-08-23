高於全球！國人平均壽命80.23歲　女比男長壽、又以這縣市最高

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內政部今（23）日公布「112年簡易生命表」及「第十一次（民國108-110年）國民生命表」。112年國人的平均壽命為80.23歲，其中男性76.94歲、女性83.74歲；若與聯合國公布2020年全球平均壽命比較，我國男、女性平均壽命分別高於全球平均水準7.0歲及9.0歲。內政部指出，雖持續受到人口老化影響，但因COVID-19疫情死亡人數較上年減少，112年國人死亡人數計20萬5,202人，較111年減少2,927人，其中65歲以上死亡人數15萬5,744人（占全國75.90%），較111年減少2,993人。另外，112年粗死亡率為8.79‰，較111年減少0.13個千分點；標準化死亡率為每十萬人口429.6人，較上年下降3.2%。因上述緣由，致112年國人平均壽命較111年增加0.39歲，其中男性增加0.31歲、女性增加0.46歲。以直轄市而言，112年國人平均壽命呈現自北而南遞減的情形，以台北市83.32歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市；男、女性平均壽命亦均以台北市最高。以各縣市平均壽命而言，112年以新竹市81.50歲最高，台東縣76.04歲最低。東部縣市平均壽命較西部縣市低，台東縣、花蓮縣與全體國民平均壽命分別差距4.19歲、3.11歲，惟已分別較102年縮小1.17歲、0.44歲。我國108年至110年國民平均壽命為80.63歲（男性為77.41歲，女性為83.83歲），較98年至100年增加1.51歲（男性增加1.45歲、女性增加1.36歲）；就長期趨勢來看，歷次生命表隨時間上升，平均壽命上升幅度穩定。