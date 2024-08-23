曾被柯文哲罵「去死」！郝龍斌反擊嗆3點：他已變成民眾黨負債

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前台北市長郝龍斌過去曾因「美河市案」遭柯文哲痛罵「甚麼都不知道，可以去死一死」，郝龍斌上直播節目時談及柯文哲近日風波時表示，現在看來柯文哲沒有領導能力、危機處理能力，行政能力也很差，已經變成民眾黨的負債，且京華城案件柯文哲都有簽名、蓋章，不可能沒責任。民眾黨主席柯文哲陷三大案及政治獻金假帳風波，但國民黨內有聲音認為不要對柯文哲落井下石，郝龍斌說，柯文哲的問題是柯文哲的問題，民眾黨、國民黨之間的合作是另外一個問題，不可能因為要藍白合就喪失監督的職責。郝龍斌說，他們當然不應該無的放矢，如果真的沒問題，當然不應該像以前柯文哲追他的五大案一樣，後來證明一個案子都沒有；可是如果真的有問題，「我們也不能矇著眼假裝看不見。」郝龍斌指出，從近日風波可以看出，第一，柯文哲沒有領導能力，所有現在提出問題的人，都是過去跟柯文哲工作過的人，這是leadership有問題；第二，柯文哲沒有危機處理能力，召開記者會應該是要補洞，洞卻越補越大，問題越搞越多；第三，柯文哲的行政能力也很差，一天到晚講SOP，一天到晚講財政紀律，為什麼沒有一件事情照他所講的做？變成只會打嘴砲的一個市長。郝龍斌直言，柯文哲現在是民眾黨的負債，而不是資產了，像是京華城這些案子，柯文哲都有簽名、也有蓋章、也有發公文，不可能沒有責任；民眾黨其他的主要負責人應該更努力問政、把民眾黨撐起來，不讓民眾黨變成一人政黨、甚至泡沫化，這不是他們所樂見的。