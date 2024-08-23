派系鬥爭釀台南幫落馬？王世堅：大家不會吃飽太閒

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繼交通部前部長李孟諺因婚外情黯然下台，日期檢調搜索綠委林宜瑾辦公室，加上過去行政院前院長陳宗彥疑似接受性招待下台，台南幫紛中箭被解讀為派系鬥爭，更有人將矛頭指向前總統蔡英文，王世堅今（23）日受訪表示，個人造業個人擔，出事了是否為事實比較重要，「大家不會吃飽太閒」。對於台南幫相繼出事被解讀為派系鬥爭，甚至更有人將矛頭指向前總統蔡英文。對此王世堅說，還好自己沒有加入任何派後，身為「一人堅系」可以很清醒的來看這些事情，認為不應該有這樣的說法來污衊蔡英文。王世堅說，蔡英文在520後，通通沒有涉入這些政治紛爭，過去所謂「英系」是純粹是別人硬加上去的，就是一些走的比較近，政治想法比較相同的人被叫英系，自己跟蔡英文有聊過幾次天，發現她根本沒有想要成立派系的私心。王世堅表示，蔡英文為了國政延續交棒，所以沒有任何公開場合出席或受訪，為國家長遠來打算，呼籲外界放過蔡英文退休生活，不要做這種臆測，哪些派系誰出事，個人造業個人擔，出事了是否為事實比較重要，「大家不會吃飽太閒」。