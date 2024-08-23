珊珊颱風直衝日本！台灣局部大雨、對流旺盛時機　北北桃今飆37°C

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▲今日臺灣受太平洋高壓影響，各地氣溫炎熱，尤其大臺北盆地、西部內陸及花東縱谷將有36度或以上高溫出現機會。（圖／中央氣象署提供）

▲從下週開始，預計高壓將再次減弱，臺灣又會落入相對低壓區，整體環境水氣偏多且天氣又會逐漸轉趨不穩定。（圖／中央氣象署提供）

今（23）日臺灣受太平洋高壓影響，各地氣溫炎熱，尤其北北桃有機會上看攝氏37度，午後山區要注意雷陣雨，類似的天氣型態持續到週末，，下週三至下週日（21日至25日）加上西南風影響，迎風中南部也容易於清晨夜晚有短暫陣雨機會。至於，珊珊颱風往日本前進，尤其8月27日至28日前往日本本州或四國的旅客要特別注意。天氣風險公司分析師林孝儒於「天氣風險 WeatherRisk」預報，今日臺灣受太平洋高壓影響，各地氣溫炎熱，尤其大臺北盆地、西部內陸及花東縱谷將有36度或以上高溫出現機會，應特別注意防範熱傷害。建議避免中午前後長時間進行戶外活動，做好防曬措施並多補充水分。而雖然各地早晚天氣穩定，以晴時多雲為主，但午後因熱力作用，各地山區仍有局部熱對流發展的機會，可能帶來短暫雷陣雨。這樣的天氣型態將持續至週末，假日期間若有前往山區的計劃，請務必隨時注意天氣變化，防範午後雷陣雨的潛在危險。這幾天太平洋高壓雖然短暫增強，但從下週開始，預計高壓將再次減弱，臺灣又會落入相對低壓區，整體環境水氣偏多且天氣又會逐漸轉趨不穩定，午後熱對流發展範圍將有機會增多擴大趨勢，屆時亦容易有旺盛對流發展起來外，甚至下週三至下週末時而受西南風影響，迎風中南部也容易於清晨夜晚有短暫陣雨機會。目前位於遠洋面的珊珊颱風將持續朝日本方向前進，對臺灣不會構成影響。近期，臺灣附近亦無新颱風生成靠近的跡象，整體天氣形態仍以高溫炎熱及午後雷陣雨為主，還請大家防範熱傷害及熱對流瞬間強降雨可能帶來的風險。台灣大學大氣科學博士林得恩在FB「林老師氣象站」預報指出，處暑過後熱翻天！今日天氣，除午後北部及其它近山區易有局部雷陣雨機會外；其餘各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的穩定天氣。各地高溫普遍為攝氏33至36度，今日北北桃則有機會來到攝氏34至37度上下，體感高溫炎熱。至於今年第10號颱風「珊珊」，目前移速緩慢，強度有再上探到中度颱風的實力，評估未來將以北北西轉北方向，繼續朝日本前進；預估若有安排8月27日至8月28日前往日本本州或四國行程的好朋友，一定要事先跟航空公司確認班機飛行資訊，將可能受到的影響降至最低。