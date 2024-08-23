快來收藏！台中2024必比登美食　27家分布圖一次看

台灣米其林指南於8月20日公布2024必比登推介餐廳名單，台中市27家餐廳榮獲評鑑肯定，光是中區、西區就高達13家，從台中火車站出發，靠走路或騎u-bike可以連吃好幾家！為便利民眾觀光旅遊時以適中價位享受美食，市府觀光旅遊局推出「2024米其林指南必比登推介餐廳」電子地圖，可同時順遊觀光景點，好吃又好玩，歡迎饕客下載收藏。
台中市觀旅局長陳美秀表示，此次必比登推介餐廳，涵蓋台菜、客家菜、江浙菜、豬腳、肉圓、麵食等，每一家餐廳都是一處美食寶藏，帶來無限的味蕾驚喜。按圖索驥可以發現，捷運綠線市政府站與水安宮站一級美食戰區中，也有必比登推介料理，中區和西區是台中必比登料理最密集的行政區，街頭轉角隨時有驚喜，遊客可順遊文化古蹟、文青市集、各式展館，打造專屬自己的美食地圖，並發掘更多優質隱藏料理。這場美食之旅可至「台中觀光旅遊網」查詢最完整的觀光資訊。
📌27家2024台中必比登推介名單
阿坤麵
繡球 （新入選）
范記金之園
鳳記鵝肉老店
鮮魚鱻
富鼎旺
富狀元豬腳
富貴亭
咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳
曙光居
可口牛肉麵
好菜
老士官擀麵
裡小樓 （新入選）
羅家古早味
醉月樓
木公麥面
夜間部爌肉飯
牛稼莊
上海未名麵點
彭城堂
沁園春
沙卡
滬舍餘味
馨苑
台中肉員
小初店
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📌27家2024台中必比登推介名單
阿坤麵
繡球 （新入選）
范記金之園
鳳記鵝肉老店
鮮魚鱻
富鼎旺
富狀元豬腳
富貴亭
咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳
曙光居
可口牛肉麵
好菜
老士官擀麵
裡小樓 （新入選）
羅家古早味
醉月樓
木公麥面
夜間部爌肉飯
牛稼莊
上海未名麵點
彭城堂
沁園春
沙卡
滬舍餘味
馨苑
台中肉員
小初店