鰻魚飯名店濱松屋10/31熄燈！經營30年曾獲必比登　業者親吐原因

經營30年，並曾於2018年獲得米其林必比登肯定的台北鰻魚飯名店「濱松屋」，驚傳將歇業，店主宣布因年紀增長、病痛纏身，預計10月31日將結束營業，消息一出，網友除了不捨，也紛紛提及要趕緊吃一波。
被封為「台北四大鰻魚飯」包含濱松屋、肥前屋、京都屋以及劍持屋，京都屋於2019年因租約到期等原因而歇業，至於「濱松屋」也於日前傳出將熄燈消息。
「濱松屋」自1995年從日本來台開業的，位於林森北路的條通商圈內，標榜使用活鰻現點現殺，提供日式鰻魚飯、鰻魚三吃等多種鰻魚料理，在google評論累積超過700則評論，平均獲得3.9顆星。曾在2018年獲得米其林必比登肯定列入「米其林必比登名單」，深受老饕喜愛，連前總統李登輝都是座上賓。
濱松屋日前在臉書粉專由店主村松雅一貼文表示，近年年紀增長、病痛纏身，因此決定在10月31日結束營業，台北四大鰻魚飯等於連續失去兩家。消息一出，粉絲們也於臉書留言表示：「可惜！」、「濱松屋的鰻魚飯真的很好吃 , 祝身體康泰平安。」、「很可惜，不過健康重要，希望店主身體好好照顧呦！」、「趕緊吃一波」。
事實上，台北市中山「條通商圈」算是鰻魚飯的一級戰區，競爭者眾，濱松屋之外，還有肥前屋、新田鰻味屋、梅子、鰻料理江戶川等，都各有擁護者。而同樣位居四大鰻魚飯之列的劍持屋，則在台北有多家分店，甚至台中新光三越也設分店，同樣都值得吃看看。
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「濱松屋」自1995年從日本來台開業的，位於林森北路的條通商圈內，標榜使用活鰻現點現殺，提供日式鰻魚飯、鰻魚三吃等多種鰻魚料理，在google評論累積超過700則評論，平均獲得3.9顆星。曾在2018年獲得米其林必比登肯定列入「米其林必比登名單」，深受老饕喜愛，連前總統李登輝都是座上賓。
濱松屋日前在臉書粉專由店主村松雅一貼文表示，近年年紀增長、病痛纏身，因此決定在10月31日結束營業，台北四大鰻魚飯等於連續失去兩家。消息一出，粉絲們也於臉書留言表示：「可惜！」、「濱松屋的鰻魚飯真的很好吃 , 祝身體康泰平安。」、「很可惜，不過健康重要，希望店主身體好好照顧呦！」、「趕緊吃一波」。
事實上，台北市中山「條通商圈」算是鰻魚飯的一級戰區，競爭者眾，濱松屋之外，還有肥前屋、新田鰻味屋、梅子、鰻料理江戶川等，都各有擁護者。而同樣位居四大鰻魚飯之列的劍持屋，則在台北有多家分店，甚至台中新光三越也設分店，同樣都值得吃看看。