不買單換股比？新光金爆88萬張量、一度挫6%　大股東同走跌

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台北股市今（23）日開低震盪，以22042.59點開出、下跌106.24點，盤中更是回測22000點關卡。台新金與新光金昨（22）日宣布以換股方式進行合併，但中信金擬公開收購搶親讓一切仍有變數，而這三檔股價走勢呈現兩樣情，台新金開高走高，一度漲逾3%，中信金一度下跌逾1%，新光金跳空開低，一度下跌逾6%。不僅新光金走弱，連大股東新纖、新保盤中股價也挫逾3%。台新金融控股股份有限公司與新光金融控股股份有限公司於昨日分別召開董事會決議通過以換股方式進行合併。台新金控為存續公司，新光金控為消滅公司。合併後存續公司將更名為「台新新光金融控股股份有限公司」。本合併案台新金控將發行新股予新光金控全體股東，取得新光金控流通在外之全部股權；台新金控以每 0.6022 股普通股換得新光金控1股普通股；每1股特別股換得新光金控1股特別股。雙方董事會今日也通過將於10月9日召開股東臨時會提請股東通過本合併案，並將於取得相關主管機關核准後訂定合併基準日。不過這樣的換股比讓投資人不太滿意，等同於新光金是被折價收購，也因此使得台新金、新光金今日股價卻呈現兩樣情，台新金開高走高一度漲逾3%，新光金跳空開低，一度下跌逾6%，開盤不到兩小時就爆出超過88萬張的大量。也拖累新光金大股東同時走低，東新纖、新保盤中股價也挫逾3%。新纖以17元開出、下跌0.3元，開盤半小時就爆出超過1萬張大量，盤中一度下跌逾3%，新纖持有新光金17.2萬張、握有股權1.11%；新保則是以41.4元開出、下跌1.1元，盤中一度下挫逾3%，新保持有新光金11.4萬張、股權0.74%。