千呼萬喚始出來！賀錦麗正式接受提名　誓言要當所有美國人的總統

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美國副總統賀錦麗，台灣時間23日上午10點半左右，正式在民主黨全代會發表壓軸演說。一登場，賀錦麗就對在場支持者、副手華茲、丈夫及家人表達深重感謝。賀錦麗坦言，這幾週以來的旅程，對她而言雖然不尋常，但她卻並不陌生，就像多年前她的母親遠渡重洋赴美，並在美國遇到她的父親、成家立業。雖然父母在她小時候就離異了，但賀錦麗回憶，成長過程仍感受到溫暖的母愛，雖然母親因為工作，不能時時照顧她們，但仍把孩子託付給值得信任的好友鄰居，她也與這些人建立起親密的紐帶，並得益於正面價值觀的培育。賀錦麗表示，母親教導她們，不要抱怨生活中遭遇的不公正，而是要積極去解決，還會帶她們去參加民權運動，了解美國的願景，也為她成為律師立下基礎，希望可以用司法保護更多人。作為檢察官，賀錦麗聲稱，她是以人民的角度來審理案件，代表每一個在美國生活奮鬥的人，傷害一人就是傷害全體美國人，無論身分、種族、黨派為何。現在，她希望大家放下所有怨恨和分裂，以美國人的身分打拚，她要做的是所有美國人的總統，會將把國家和人民置於她個人之上，從法庭到白宮，這是她一生的志願，誓言要為美國的未來而戰。