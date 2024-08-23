水手領軍9年總教練下台！戰績慘跌近9戰狂吞8敗　力爭季後賽席位

水手領軍9年總教練下台！美職西雅圖水手隊在今（23）日傳出重大消息，由於球隊在近2個月的戰績出現下滑，近9場比賽更是狂吞8敗，因而宣布開除率隊9年之久的總教練Scott Servais，以及打擊教練Jarret DeHart。對於Scott Servais帶隊多年，球隊總管Jerry Dipoto表示肯定，只是認為球隊需要有所改變。
曾帶隊重返季後賽 無緣再寫佳績
本季直到6月中旬，水手都還穩坐美聯西區龍頭寶座，一度領先其後的太空人多達10場勝差，然而這2個月只拿下20勝33敗，近9戰更是只拿下1勝，不僅遭到太空人超車，距離美聯的外卡席位，也有高達7.5場的勝差。
對此，球隊總管Jerry Dipoto選擇在休兵日宣布，總教練Scott Servais的位置，將會由前水手隊名捕手Dan Wilson接替。Jerry Dipoto對外表示：「我們需要做一些事情來創造一個不同的氛圍，我認為我們需要一個新的聲音。」
現年59歲的Scott Servais自2016年賽季開始執掌水手兵符，執教累積668勝624敗、勝率51.7%。重要的是，他曾經在2022年帶領球隊闖入季後賽，是隊史暌違21年再度進入季後賽，儘管最終在外卡擊敗多倫多藍鳥後，就遭到同區的太空人橫掃出局，不過依然是相當有歷史意義的成就，只是如今無法再續寫佳績。
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本季直到6月中旬，水手都還穩坐美聯西區龍頭寶座，一度領先其後的太空人多達10場勝差，然而這2個月只拿下20勝33敗，近9戰更是只拿下1勝，不僅遭到太空人超車，距離美聯的外卡席位，也有高達7.5場的勝差。
對此，球隊總管Jerry Dipoto選擇在休兵日宣布，總教練Scott Servais的位置，將會由前水手隊名捕手Dan Wilson接替。Jerry Dipoto對外表示：「我們需要做一些事情來創造一個不同的氛圍，我認為我們需要一個新的聲音。」
現年59歲的Scott Servais自2016年賽季開始執掌水手兵符，執教累積668勝624敗、勝率51.7%。重要的是，他曾經在2022年帶領球隊闖入季後賽，是隊史暌違21年再度進入季後賽，儘管最終在外卡擊敗多倫多藍鳥後，就遭到同區的太空人橫掃出局，不過依然是相當有歷史意義的成就，只是如今無法再續寫佳績。