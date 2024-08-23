水手領軍9年總教練下台！戰績慘跌近9戰狂吞8敗　力爭季後賽席位

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水手領軍9年總教練下台！美職西雅圖水手隊在今（23）日傳出重大消息，由於球隊在近2個月的戰績出現下滑，近9場比賽更是狂吞8敗，因而本季直到6月中旬，水手都還穩坐美聯西區龍頭寶座，一度領先其後的太空人多達10場勝差，對此，Jerry Dipoto對外表示：「我們需要做一些事情來創造一個不同的氛圍，我認為我們需要一個新的聲音。」現年59歲的Scott Servais自2016年賽季開始執掌水手兵符，執教累積668勝624敗、勝率51.7%。重要的是，