Bobby Witt Jr.手感火燙！暫居打擊王　有望挑戰「4割男」紀錄

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美國職棒大聯盟堪薩斯皇家明星游擊手Bobby Witt Jr.，本季在皇家主場打擊率為4成05，Witt Jr.從開季以來就保持高檔表現，在考夫曼球場表現更是強勢，目前在主場打擊率高達4成05，敲出103支安打、12轟外帶50分打點，曾兩度在芬威球場創下單季主場「4割男」的Wade Boggs，對於Witt Jr.的表現讚譽有加，「他成為了一名你無法想像的球員」Rod Carew也提到Witt Jr.在短時間內成為了一名出色的球員。