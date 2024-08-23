Bobby Witt Jr.手感火燙！暫居打擊王　有望挑戰「4割男」紀錄

美國職棒大聯盟堪薩斯皇家明星游擊手Bobby Witt Jr.，本季在皇家主場打擊率為4成05，根據《The Athletic》報導指出，Witt Jr.有望成為繼2004的Barry Bonds後第一位在單賽季主場「4割男」（4成以上打擊率）的紀錄，Witt Jr.目前打擊率3成52，力壓Aaron Judge暫居大聯盟打擊王，此外Witt Jr.也是本季目前為止唯一一位WAR值超過8的球員。
開季表現強勢 主場勢不可擋
Witt Jr.從開季以來就保持高檔表現，在考夫曼球場表現更是強勢，目前在主場打擊率高達4成05，敲出103支安打、12轟外帶50分打點，大聯盟在進入千禧年後，僅有3位選手完成主場「4割男」紀錄，分別為2000年的Jeff Cirillo、2001年Larry Walker以及2004年Bonds，其中Bonds在2004年主場打擊率高達4成12，客場打擊率為3成14，最終Bonds以3成62打擊率，45轟的表現拿下當年國聯MVP。
曾兩度在芬威球場創下單季主場「4割男」的Wade Boggs，對於Witt Jr.的表現讚譽有加，「他成為了一名你無法想像的球員」Rod Carew也提到Witt Jr.在短時間內成為了一名出色的球員。
皇家主場考夫曼球場，擁有全聯盟第二大的外野，僅次於洛磯主場，雖出現全壘打的機會減少，卻大大提升安打的機率，也成為Witt Jr.挑戰紀錄的一大利多，除挑戰主場「4割男」外，Witt Jr.目前繳出25轟25盜，成為繼Carlos Beltrán和Bo Jackson後，第三位完成單季25轟25盜的皇家球員。
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Witt Jr.從開季以來就保持高檔表現，在考夫曼球場表現更是強勢，目前在主場打擊率高達4成05，敲出103支安打、12轟外帶50分打點，大聯盟在進入千禧年後，僅有3位選手完成主場「4割男」紀錄，分別為2000年的Jeff Cirillo、2001年Larry Walker以及2004年Bonds，其中Bonds在2004年主場打擊率高達4成12，客場打擊率為3成14，最終Bonds以3成62打擊率，45轟的表現拿下當年國聯MVP。
曾兩度在芬威球場創下單季主場「4割男」的Wade Boggs，對於Witt Jr.的表現讚譽有加，「他成為了一名你無法想像的球員」Rod Carew也提到Witt Jr.在短時間內成為了一名出色的球員。
皇家主場考夫曼球場，擁有全聯盟第二大的外野，僅次於洛磯主場，雖出現全壘打的機會減少，卻大大提升安打的機率，也成為Witt Jr.挑戰紀錄的一大利多，除挑戰主場「4割男」外，Witt Jr.目前繳出25轟25盜，成為繼Carlos Beltrán和Bo Jackson後，第三位完成單季25轟25盜的皇家球員。