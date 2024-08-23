就愛台灣這一味！日本人點名「超商低調美食」：吃到超感動

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▲有位在台居住到日籍網友分享自己最近迷上台灣便利商店的低調美食「烤地瓜」。（圖／翻攝自FB）

▲ 只要選擇自己想要吃的大小到結帳櫃檯秤重結帳即可，食用時也不需刮地瓜皮，可口又方便的「超商低調美食」深受外國民眾喜愛。（圖／記者劉彦誼攝）

▲地瓜營養豐富，是攝取膳食纖維、植化素很好的食物管道，蛋白質含量不低，卻幾乎不含脂肪。（圖／翻攝自 Pixabay ）

▲許多來台灣的日本人超愛烤地瓜和炸地瓜球，一天狂吃好幾份。（圖/PTT）

▲「超商地瓜始祖」是全家販賣的「夯蕃薯」，特色是外皮會有黃色的蜜汁，是許多網友心目中的超商地瓜冠軍。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲ 7-11的地瓜採用「現蒸」的方式，口感比較濕潤，吃起來也比較健康。（圖/記者劉彦誼攝）

台灣便利商店林立，每走幾步就能看到好幾家超商，超商店內商品及服務也越來越多元，食衣住行都可滿足；近日一名住在台灣的日本人表示，而且每家超商都有販售，讓平時很少有機會吃地瓜的日本人大呼「我迷上便利商店的地瓜了！」有位在台居住到日籍網友在臉書粉專「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」發文，分享自己最近迷上台灣便利商店的低調美食「烤地瓜」，一天至少吃1個，有時候甚至一口氣吃掉2個，香甜、入口即化的口感讓他一吃就愛上。他表示、「日本的並不是一年一直有賣，販售地瓜的便利商店也不多」平時想吃地瓜時只能販售地瓜的移動式餐車，但冬天以外的季節幾乎找不到。來到台灣後，，只要選擇自己想要吃的大小到結帳櫃檯秤重結帳即可，食用時也不需刮地瓜皮，地瓜營養豐富，，蛋白質含量不低，卻幾乎不含脂肪，熱量比等重的白飯少了三分之一，可說是的點心。該網友也提到「雖然一些料理裡面會有地瓜當菜色配角，但日本人吃烤地瓜的機會真的少之又少」，所以他相信並且說日本旅客到台灣不必勉強吃臭豆腐，「直接吃地瓜就OK了！」貼文曝光後，一票台灣網友也大推「地瓜是非常棒的食物，又非常容易取得，我也很推7-11蒸烤地瓜，是運動前後超棒的碳水食物」、「前陣子和在台讀書的日本朋友出去玩，好幾個男生真的超愛吃烤地瓜，女生則超愛炸地瓜球。」也有台灣網友笑稱「台灣的地瓜應該不只微甜程度了」，，據說連皮一起吃還不會放屁。，販售至今已超過10年，全家烤地瓜的特色是外皮會有黃色的蜜汁，看起來像是灑糖水，但其實是地瓜本身烤出蜜來，賣相不太好卻很好吃，，不同於台灣其他家超商地瓜用烤的，口感比較濕潤，吃起來也比較健康。OK超商有兩種地瓜品種可以選擇，；萊爾富超商也有一大票忠實「地瓜粉」。