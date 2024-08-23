就愛台灣這一味！日本人點名「超商低調美食」：吃到超感動

台灣便利商店林立，每走幾步就能看到好幾家超商，超商店內商品及服務也越來越多元，食衣住行都可滿足；近日一名住在台灣的日本人表示「台灣便利商店的地瓜是一級棒美食」，而且每家超商都有販售，讓平時很少有機會吃地瓜的日本人大呼「我迷上便利商店的地瓜了！」
有位在台居住到日籍網友在臉書粉專「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」發文，分享自己最近迷上台灣便利商店的低調美食「烤地瓜」，一天至少吃1個，有時候甚至一口氣吃掉2個，香甜、入口即化的口感讓他一吃就愛上。
他表示「日本人眼裡當中，地瓜是冬天才可以吃的東西，我在日本很少機會可以吃烤地瓜」、「日本的並不是一年一直有賣，販售地瓜的便利商店也不多」平時想吃地瓜時只能販售地瓜的移動式餐車，但冬天以外的季節幾乎找不到。
來到台灣後，他發現隨處可見的便利商店內，竟然幾乎每家都有賣「烤地瓜」，只要選擇自己想要吃的大小到結帳櫃檯秤重結帳即可，食用時也不需刮地瓜皮，可口又方便的「超商低調美食」深受外國民眾喜愛。
地瓜營養豐富，是攝取膳食纖維、植化素很好的食物管道，蛋白質含量不低，卻幾乎不含脂肪，熱量比等重的白飯少了三分之一，可說是「營養成分模範生」的點心。
該網友也提到「雖然一些料理裡面會有地瓜當菜色配角，但日本人吃烤地瓜的機會真的少之又少」，所以他相信「日本人如果在台灣便利商店吃到地瓜，一定會感動！」並且說日本旅客到台灣不必勉強吃臭豆腐，「直接吃地瓜就OK了！」
貼文曝光後，一票台灣網友也大推「地瓜是非常棒的食物，又非常容易取得，我也很推7-11蒸烤地瓜，是運動前後超棒的碳水食物」、「前陣子和在台讀書的日本朋友出去玩，好幾個男生真的超愛吃烤地瓜，女生則超愛炸地瓜球。」
也有台灣網友笑稱「台灣的地瓜應該不只微甜程度了」，並補充台灣最好吃地瓜是「台農57號」，據說連皮一起吃還不會放屁。
「超商地瓜始祖」是全家販賣的「夯蕃薯」，販售至今已超過10年，全家烤地瓜的特色是外皮會有黃色的蜜汁，看起來像是灑糖水，但其實是地瓜本身烤出蜜來，賣相不太好卻很好吃，是許多網友心目中的「超商地瓜第一名」。
7-11的地瓜則是採用「現蒸」的方式，不同於台灣其他家超商地瓜用烤的，口感比較濕潤，吃起來也比較健康。
OK超商有兩種地瓜品種可以選擇，台農57號的黃番薯跟66號紅番薯；萊爾富超商也有一大票忠實「地瓜粉」。
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他表示「日本人眼裡當中，地瓜是冬天才可以吃的東西，我在日本很少機會可以吃烤地瓜」、「日本的並不是一年一直有賣，販售地瓜的便利商店也不多」平時想吃地瓜時只能販售地瓜的移動式餐車，但冬天以外的季節幾乎找不到。
來到台灣後，他發現隨處可見的便利商店內，竟然幾乎每家都有賣「烤地瓜」，只要選擇自己想要吃的大小到結帳櫃檯秤重結帳即可，食用時也不需刮地瓜皮，可口又方便的「超商低調美食」深受外國民眾喜愛。
地瓜營養豐富，是攝取膳食纖維、植化素很好的食物管道，蛋白質含量不低，卻幾乎不含脂肪，熱量比等重的白飯少了三分之一，可說是「營養成分模範生」的點心。
該網友也提到「雖然一些料理裡面會有地瓜當菜色配角，但日本人吃烤地瓜的機會真的少之又少」，所以他相信「日本人如果在台灣便利商店吃到地瓜，一定會感動！」並且說日本旅客到台灣不必勉強吃臭豆腐，「直接吃地瓜就OK了！」
貼文曝光後，一票台灣網友也大推「地瓜是非常棒的食物，又非常容易取得，我也很推7-11蒸烤地瓜，是運動前後超棒的碳水食物」、「前陣子和在台讀書的日本朋友出去玩，好幾個男生真的超愛吃烤地瓜，女生則超愛炸地瓜球。」
也有台灣網友笑稱「台灣的地瓜應該不只微甜程度了」，並補充台灣最好吃地瓜是「台農57號」，據說連皮一起吃還不會放屁。
「超商地瓜始祖」是全家販賣的「夯蕃薯」，販售至今已超過10年，全家烤地瓜的特色是外皮會有黃色的蜜汁，看起來像是灑糖水，但其實是地瓜本身烤出蜜來，賣相不太好卻很好吃，是許多網友心目中的「超商地瓜第一名」。
7-11的地瓜則是採用「現蒸」的方式，不同於台灣其他家超商地瓜用烤的，口感比較濕潤，吃起來也比較健康。
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