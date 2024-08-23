特企／創意無界『塊肉究派』　每一站都是一場文化盛宴

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位於新竹的『塊肉究派』將客家與原住民傳統融合於現代餐飲文化中的創意實驗場。每一道菜肴都帶有深厚的文化底蘊，而餐廳本身也成為了新竹市內頗具話題性的美食目的地。『塊肉究派』名稱的由來，深植於其創辦人的客家根基，「塊肉」在客家話中象徵快樂與滿足，正如顧客在品嚐美食時的心情。餐廳的LOGO以黑色與紅色為主，這代表了客家文化與原住民文化的碰撞及火花，希望用充滿創新的精神帶給大家滿滿的驚艷感。LOGO中的斗笠，則是對客家人不畏風雨、堅守初心與理念的崇高敬意。創業背景融合了兩位創辦人的獨特故事——一位客家青年廚師與一位泰雅族原住民。他們的相遇超越了文化與背景的界限，共同鑄就了一段跨文化友誼的創業史詩。『塊肉究派』的菜單是一本講述創新與傳統交融的美食故事書。從「溫和日式咖哩」到「覺醒泰式咖哩」，每道菜都是對食材和烹飪方法的深思熟慮後的產品。特別是「手打迷你堡」和「不得了唐揚雞」，這些菜品以溫和的手法巧妙地融入了本地風味。其中，「好朋友馬桔醬」是一種創新的調味品，它將泰雅族的山胡椒與客家桔醬完美結合，成為了跨文化共融的味蕾象徵。在『塊肉究派』的菜單中，有一款引起了廣泛好奇和討論的特色料理——「會跳舞的墨西哥莎莎」。這道菜以其獨特的層次和口感，令顧客印象深刻。主廚解釋說：「這款莎莎醬以牛番茄為基底，加入洋蔥、香菜和墨西哥辣椒，並以TABASCO醬點綴，創造出一種仿佛在口中跳舞的感覺。雖然這道菜不含肉類，但它的豐富口感足以滿足各種味蕾。」雖然這道菜處處可見，但都是以配角方式呈現，主廚嘗試打破常規，讓墨西哥莎莎以主角方式登場。『塊肉究派』目前傾向先穩紮穩打，未來再逐步增設多家直營店，並且每一家都將展示獨特的風格和個性，以符合各地區的文化特色與市場需求。這種個性化的經營策略，提供消費者不同於一般的用餐體驗，增強顧客對品牌的忠誠度，並進一步提升品牌價值。『塊肉究派』強調，每間店面都將根據其所在地的獨有特色進行設計，從而確保每個新店都能夠與當地社區緊密連接。品牌將通過其創新而溫馨的料理，以及獨具匠心的服務理念，觸動顧客的心靈，提供一次又一次難忘的用餐體驗。