批評川普不適合當美國總統！賀錦麗警告：絕不能讓他重返白宮

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美國副總統賀錦麗，台灣時間23日上午10點半左右，正式在民主黨全代會發表壓軸演說，並抨擊對手、共和黨總統候選人川普。在演說中，賀錦麗批評川普是個不太嚴肅的人，若讓川普重返白宮，後果會非常嚴重，之前第一任期時就造成不少混亂，上次輸掉選舉時還放縱國會暴動發生，火上澆油。賀錦麗提醒，現在的川普官司纏身，若是再讓他掌權，後果不堪設想，他還威脅要用現役軍人來對付美國公民。在川普的計畫之中，墮胎權、婦女權都很難受到保護。賀錦麗直言，川普想要權力，不是為了國家和人民，而是為了他自己，他再上任只會讓美國倒退，但美國不會重蹈覆轍。賀錦麗誓言保護中產階級，讓每個人都有好的機會。相比之下，川普可不是為中產階級奮鬥，他只會為他自己和有錢人奮鬥，從他想為富人減稅、實施銷售稅就可見端倪，這些政策只會對中產階級造成負擔。在談到邊境安全方面，賀錦麗說，自己不會像川普一樣，拿安全問題來玩弄政治，若當選總統，她會致力於兼顧邊境保護及美國多元社會的良好傳統。