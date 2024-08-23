央行要銀行自主控管貸款總量　建商：房地產多空轉折點

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▲央行要求34家銀行自主進行不動產貸款總量管制，22日再補充聲明，不影響自住與都更。（圖／記者陳韋帆攝）

為了避免不動產市場過熱，央行在昨（21日）證實已找多達34家銀行到行喝咖啡，下令銀行自主控管不動產貸款總量，但這對於有剛性需求、買房的民眾可能會帶來不小的影響，因為不只利率可能變高，甚至可能根本貸不到款，而建商表示，這可能會影響市場成交量，將是房地產多空的轉折點。央行總裁楊金龍以及央行業務局等單位自今年8月12日至21日，陸續邀請34家本國銀行與信用合作社聯合社總經理喝咖啡，業務局局長潘榮耀呼籲銀行，在不影響無自用住宅民眾購屋與都更、危老重建融資需求前提下，自主控管不動產貸款總量。對於央行出手改善信用資源過度集中不動產貸款情形，建設公司董事長王棟隆表示，現在銀行對購屋者貸款審查從嚴、貸款成數降低、利率上調，以致購屋者持有成本增加，將影響消費者購屋意願，若日久市場成交量縮，有可能導致建商降價求售，若出現此情況，將是房地產多空的轉折點。中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全分析，針對央行提出的限縮貸款政策，相信本意在於強化金融體系的營運合理性，但是突襲式的政策執行，將可能產生諸多問題，甚至造成市場秩序破壞乃至供需失調等諸多不可預期狀況，最後受害的將不只是房地產業者，更可能反向傷害購屋大眾，形成雙輸局面，絕對不是我們期待的結果。楊玉全也呼籲，希望政府能夠採用漸進性處理，同時不溯及既往，能夠使業者繼續穩健地經營、民眾安心購屋。