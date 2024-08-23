信驊股價創天價！外資：信驊H2表現可期　目標價最高看6400元

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台北股市今（23）日開低震盪，以22042.59點開出、下跌106.24點，盤中更是回測22000點關卡。權值股也全面倒地，台積電在盤下震盪，鴻海、聯發科下跌逾1%，不過股王信驊卻一枝獨秀，雖然開在盤下，不過隨即翻紅走高，盤中成功站上5000元關卡，最高來到5150元，再創新天價。信驊為伺服器遠端管理晶片（BMC）大廠，成功打入輝達GB200供應鏈，再加上超微（AMD）日前宣布收購美國伺服器製造商ZT Systems，信驊作為相關供應鏈大廠，有望同步受惠，此外，信驊第二季也繳出亮眼成績單，合併營收達新台幣13.56億元，季增33.8%、年增99.41%，幾乎是翻倍成長；稅後純益為新台幣5.08億元，季增29.92%、年增111.67%，創下近七季新高；EPS 13.44元、毛利率63.3%，季增0.1個百分點、年減2.3個百分點。累計上半年稅後純益為新台幣8.9億元，年增110.54%、EPS 23.79元，遠高於去年同期的11.3元。7月營收則首度攻上6億元、達6.01億元創下新高，月增逾19%。美系外資指出，根據最新訪查發現GB200採用信驊BMC（遠端伺服器管理晶片）的使用量上修，在NVL36從45顆上修至49顆，NVL72從81顆上修至87顆，新品GB200A也要用到39顆，有助信驊營運。也因此美系外資預估，信驊第三季營收季增29-36%，毛利率63.2-64.7%，第四季與第三季持平，毛利率則上升至64-65.5%，維持買進評等，目標價5150元。至於輝達GB200系列出貨延後，但其他客戶持續投資AI伺服器，傳統伺服器需求也回溫，無礙信驊下半年表現。目前外資圈目標價看的最高的是6400元，他們認為信驊的第二季財報優於預期，主要是因為營業費用率及業外收益高於預估。信驊下半年可望持續受惠於人工智慧（AI）及傳統伺服器需求強勁，且2025年的GB200容量成長動能不變，因此維持「買進」評等。此外，另一家美系外資將信驊目標價從5300元調高到5600元，主要是看好信驊的BMC前景，下一代產品的平均銷售單價（ASP）將持續上揚。如果輝達Blackwell延後出貨，則信驊可望受惠。其餘外資看法也多是偏多看待，大部分都上調目標價，雖然也有維持目標價的，不過卻沒有看到下修的外資，目前外資圈對於信驊目標價區間在4250-6400元。