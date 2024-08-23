「新新併」確定！新光金董事長魏寶生給員工內部信曝光

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▲新新併確定後，新光金控董事長魏寶生隨即寫給員工內部信，安撫員工心情。(圖/新光金提供)

台新金控及新光金控於22日召開董事會決議通過以換股方式進行合併，合併後將更名為「台新新光金融控股股份有限公司」。「新新控」確定後，為了安撫員工心情，新光金控董事長魏寶生也隨即發內部信給員工，除了向員工宣布合併消息，也說明合併原因，期望透過合併，共創員工、客戶、股東三贏成果。在給員工的內部信中，魏寶生先是向員工說明合併原因，他表示，近年來台灣金融業處於過度競爭狀態，市場也朝向大者恆大的局面發展，透過合併提高競爭力，才能在市場競爭中脫穎而出。選擇台新作合併對象，是經過縝密思慮及專業評估最終做出的決定。透過此次合併，不論在保險、銀行、證券、投信都有優勢互補，可以發揮最高的經營綜效，為客戶提供更多元化服務。魏寶生表示，合併對象的選擇，並非僅考量外顯的利益面。台新在成立之初，新光就曾調任多位優秀幹部前往任職，雙方從過去到現在一直相互合作，在文化融合與傳承上的理解與尊重，有著其他金控所無法企及的默契，雙方企業組織與文化也非常相近，這是選擇與之合併的重要考量。魏寶生表示，「自加入新光這個大家庭以來，我曾多次到全國各個營業單位拜訪及了解，看到每位同仁兢兢業業的工作態度，為公司營運及客戶服務努力不懈，令我十分的感動」。除了向員工表達謝意外，也強調員工是最重要的資產，合併後會維護員工權益，不但全數留用，原本的工作年資也會全部延續，確保員工在更寬廣的舞台中，有更多機會一展長才。