永春釘子戶拉皮拖半年才完工　實施者吐2大難題：缺工、住戶溝通

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▲永春捷運站。（圖／翻攝Google評價）

台北市永春捷運站旁大樓林立，原本松江路上有一棟透天厝不同意被都更，左右兩側被建案包夾，形成都更孤島，如今老舊公寓重新拉皮翻新，有了不一樣外觀。但其實工程原本在今年2、3月就要完工，卻延宕至8月底才完成下，永春都更案實施者森業營造協理李政道透露，缺工與住戶溝通是最大問題。老公寓拉皮，舊翻新，成了不一樣的風貌，但過程實施者森業營造協理李政道透露整個過程，因舊屋外露管線很多，需花時間了解，才能彙整集中，盡量排列整齊。原本老舊的不同意戶，從2023年9月13日開始同意營造業者協助拉皮，整建計畫主要施行的地方為公共區域，像是外牆更新、屋頂綠美化、1到4樓的樓梯重新鋪地磚、油漆、新作扶手、給排水管線重新配置等等，施工不影響內部居住跟一樓的營業，預計6個月、今年2、3月完工，卻拖了半年左右。李政道分析，之前太多地方施工品質有誤，如外牆或內牆轉折處並無90度（直角），窗高度不一致，使門或窗無法順利安裝，需修補調整，還有因配合整體立面之需，外牆石材裝飾如有擴柱及增加橫樑飾版之處，在不得影響結構安全為前提下採輕質建材，且為人工多花2到3倍時間施做，以符合品質。整建區戶數12戶，僅一戶未簽同意，依都市更新條例規定實施者仍可為申請者，並取得市府核可執照。自112年8月起開始施工，施工時間約1年，整建區外牆重新改造完成，融入重建區整體外觀，讓都市景觀及環境改善，亦提升該區建物價值，但原本說好今年農曆年左右就會完工，卻一路延宕到8月底，李政道坦言：「缺工與住戶溝通是最大問題。」實施者表示，因施工期間不定期有住戶藉故阻饒，不得已調整設計，改採相似材質施做，故備料及施工時間得重新規劃安排；另有施做完成後即被破壞，耗費時間及增加費用。而整建區完成後，宣告森業永春更新計畫案全部施做完成，後續將依規定申請成果備查。