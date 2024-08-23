鍾欣凌撞臉統一獅投手！喊：「弟，我終於找到你」神級對比圖曝光

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▲鍾欣凌與胡智為兩人的表情、神韻幾乎一模一樣。（圖／鍾欣凌 臉書）

近期因主演《我的婆婆怎麼那麼可愛》而討論度破表的台灣女演員鍾欣凌，昨（22）日在臉書上曬出一張對比圖，竟是統一獅的投手胡智為，兩人分別擺出一臉驚訝的表情，竟有幾分神似，鍾欣凌還開玩笑表示自己找到失散多年的弟弟：「弟，我終於找到你了！」讓網友全笑翻。目前任職於統一獅的投手胡智為，日前出戰中信兄弟，沒想到因主審喊出好球而做出驚訝反應，形成表情包，沒想到就有網友眼尖發現胡智為這副表情竟然撞臉演員鍾欣凌，還製作出對比圖，讓粉絲瘋狂轉發。胡智為本人也在IG上轉發網友製作的哽圖。鍾欣凌昨晚在臉書上開玩笑表示：「朋友傳來這張，我真的是笑翻，怎麼可以那麼像啦！弟，我終於找到你了，知道你過得很精彩姐姐好開心啊！」鍾欣凌的貼文曝光後掀起討論，網友紛紛敲碗統一獅隊邀請鍾欣凌去開球，「統一獅是不是準備邀請您開球了？」其他粉絲也笑稱：「哇真的像」、「姐弟相認，好事一樁」、「我的婆婆第三部之我的弟弟怎麼這麼可愛」、「薑還是老的辣，姐姐的雙層疑惑、略勝弟弟一籌啊！ 」