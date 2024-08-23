賀錦麗批川普跟獨裁者交好！誓言兼顧以色列自衛權、巴勒斯坦自決

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美國副總統賀錦麗，台灣時間23日在民主黨全代會，正式接受提名並發表演說，除了介紹自己的歷史、背景、美國內政問題解方，也論及未來若成為美國總統，會如何在外交方面下功夫。在太空發展和AI進展，賀錦麗揚言，不會讓中國在21世紀的競爭取勝，會致力於保衛民主友邦免受侵害，強調在俄烏戰爭中，她將繼續與烏克蘭、北約盟友堅定站在一起。加薩戰爭方面，賀錦麗聲稱，她與拜登總統正在日以繼夜工作，現在是達成人質協議和停火協議的時候了，她將永遠支持以色列自衛的權利，因為以色列人民絕不能再面對一個名為哈馬斯的恐怖組織所犯下的罪行，包括難以形容的性暴力，以及在音樂節上對年輕人的屠殺，去年10月7日的事件不能也不會重演。接著，賀錦麗繼續說到，過去10個月加薩發生的事情是毀滅性的，很多無辜的人失去了生命，絕望、飢餓的人們被迫逃離避難所，慘狀令人心碎，拜登和她正在努力結束這場戰爭，好使以色列安全，人質獲釋，加薩苦難結束，巴勒斯坦人民也能夠實現尊嚴、安全、自由和自決的權利。對外關係上，賀錦麗誓言，將毫不猶豫採取一切必要行動，保衛美國的軍隊和利益，絕不會對獨裁者卑躬屈膝，無論是對伊朗、北韓還是俄羅斯，反觀川普卻跟這些國家交好，這是因為他自己也想做一個獨裁者。在這場自由與暴政之戰裡，賀錦麗認為，自己無疑是站在自由的一邊。