權值股倒地、台股跌破22000點　股王信驊上攻、站5000元創天價

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投資人觀望氣氛濃厚，因此拖累美股四大指數昨（22）日全數走低，其中費半指數下跌逾3%，台積電ADR下跌近3%，拖累台北股市今（23）日開盤下跌106.24點，來到22042.59點，隨後在權值股熄火之下，盤中跌破22000點關卡，最低下跌212.85點、來到21935.98點，午盤下跌170.32點或0.77%，來到21978.51點，跌破10日線。大盤開低走低，中小型股也同步走弱，櫃買指數開盤下跌0.25點、以269.51點開出，最低來到267.86點，午盤下跌1點或0.37%，來到268.76點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：新光金、永光、中石化、錸德、中信金；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、新光金、東捷、鴻海、世芯-KY。權值股全數走低，權王台積電以944元開出、下跌7元，雖然早盤一度翻紅，不過還是不敵賣壓，最低來到939元，午盤下跌7元或0.74%，來到944元；鴻海以176元開出，午盤下跌1元或0.56%，來到178.5元；聯發科以1205元開出，午盤下跌25元或2.03%，來到1205元。雖然權值股走弱，不過股王信驊卻逆勢走高，外資看好信驊切入輝達GB200供應鏈，再加上超微（AMD）日前宣布收購美國伺服器製造商ZT Systems，信驊作為相關供應鏈大廠，有望同步受惠，看好下半年業績表現，美系外資最高目標價喊到6400元，激勵信驊股價開高走高，午盤來到今日最高價5230元，上漲330元或6.73%，再創新天價。台新金與新光金昨日宣布以換股方式進行合併，但中信金擬公開收購搶親讓一切仍有變數，這三檔股價今日走勢不同調，新光金跳空開低，午盤爆出超過100萬張大量，不過開盤一度下跌逾6%，在買單挹注下，午盤下跌0.15元或1.2%，來到12.3元。中信金午盤下跌1.2%，台新金逆勢上漲近3%。