1.2億豪宅自備款哪裡來？四叉貓曝來源：柯文哲名字難道買不起

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民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳風暴延燒，柯文哲妻子陳佩琪又被爆看1.2億豪宅，外界質疑，自備款7200萬錢哪裡來？網紅四叉貓「劉宇」今（23）日受訪時表示，柯文哲剛選完有補助款，補助款就算捐3分之1，再加上舊房子以房賣房就湊得出來，且就算湊不出來，以柯文哲名字難道買不起？陳佩琪也遭爆由金主陪同看房，四叉貓說，陳佩琪講得不清不楚，這幾天發文每天講法不一樣，就繼續看她怎麼說。至於柯文哲被挖出2014年與連勝文競選台北市長時，曾說「我才不相信你錢自己賺有辦法住帝寶」，對此，四叉貓表示，他們以前支持柯文哲的時候，常常笑連勝文「想不到幹了一輩子的公務員，竟然可以買得起豪宅」，沒想到過了10年，原來這句話說的是柯文哲。四叉貓酸，10年前支持柯文哲，原來他只不過是10年後的連家而已。柯文哲以前一直覺得別的政黨是權貴，對抗權貴，想不到現在自己也變成權貴。