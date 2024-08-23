疑多人受害！慈興暑訓營遭控虐童　中市府勒令停辦、先開罰17萬

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▲慈興幼兒園未經核准兼辦國小課後照顧服務，遭教育局裁處6萬元罰鍰。（圖／台中市政府提供，2024.08.23）

台中市財團法人慈興文教基金會暑訓營傳出志工疑涉不當對待學童，社會局查出「園長」疑對多名孩子施暴，將擴大追查。教育局確認基金會違法招生、收費及授課違反補習及進修教育法，當場命其立刻停辦並開罰11萬元、公布機構名稱；另查出慈興幼兒園未經核准兼辦國小課後照顧服務，裁處6萬元罰鍰、令立即停辦課後照顧服務。昨有家長向投訴，小孩到海線某文教基金會上暑訓營，只因晚進教室，便遭大家稱為「園長」的志工以警察逮捕壞人的方式壓制在地。社會局台中市家防中心根據家長提供的監視器畫面，發現「園長」將幼童壓倒在地，還有手反折、拉扯耳朵、捏脖子等行為，初步評估已違反《兒少權法》第49條第1項第15款「對兒童及少年為不正當之行為」，依《兒少權法》第97條規定可處6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱。社工已訪視家長，今（23）日將訪視行為人確認相關事實。家防中心說明，本週陸續接獲該單位疑似不當對待的通報，受害人數可能不只1名，目前正擴大調查釐清。社工已訪視完部分幼童，孩子表示曾被同一人壓頭、戳頭及按壓肩膀等，後續將交叉比對幼童、家長與該單位相關人員的陳述，同時會同警方調閱監視器畫面，積極查明真相，確保幼童權益並嚴懲行為人。除釐清事件經過，社工持續評估孩子和家長身心狀況，與教育局共同追蹤，視需求連結提供學校輔導、心理諮商與法律諮詢等相關資源，以幫助孩子盡早回復正常生活。教育局稽查後指出，梧棲區慈興文教基金會未經核准立案，即以暑訓營活動（含暑期正音先修班、安親班、讀經班、才藝班等）名義招生、收費及授課行為屬實，違反《補習及進修教育法》，教育局重罰 11萬元，除命其立即停辦，並公告基金會名稱及負責人姓名。教育局查出基金會違反會務章程及業務計畫書所載事項，擅自開課、收費行為，違反《臺中市教育事務財團法人設立許可及監督自治條例》規定，第一次查獲予以糾正，如經複查未改善，得勒令該基金會停止會務運作，情節重大者，廢止該基金會設立許可。此外，慈興文教基金會負責人經營的慈興幼兒園，對外宣傳8月1日至29日開設暑假正音先修班並進行課後照顧服務，且有通知單及授課課程表為證，涉違反《幼兒教育及照顧法》，教育局裁處負責人6萬元罰鍰，並命立即停辦課後照顧服務。