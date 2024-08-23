iPhone 16要來了！有6成果粉想升級　看重3因素成換機關鍵

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蘋果公司（Apple）將於今年9月秋季發表會登場時推出iPhone 16，根據外媒《Apple Insider》引用的調查報告顯示，約有61.9%的人有意願想將手機升級到iPhone 16系列機型，考量因素前3名包括定價、散熱管理，以及眾所矚目的蘋果AI功能。蘋果傳將於美國時間9月11日上午10點（台灣時間9月12日凌晨1點）舉行秋季發表會，推出iPhone 16系列新機。先前有外媒認為，與iPhone 15相比，今年新機型不會有重大升級，卻有分析師對於明年iPhone 17的銷量抱持良好預期，且有許多果粉認為，16系列僅能勉強滿足Apple Intelligence的需求，而17系列將迎更大幅度的更新，不看好在17推出以前換機。不過，根據美國二手交易平台SellCell調查報告顯示，約有61.9%的人有意願想將手機升級到iPhone 16系列機型，考量換機的因素則各有不同。其中，蘋果對iPhone 16的定價是最多人關切地問題，將其納入考慮因素的佔比高達30.9%；排名第2的是散熱管理，有26.8%的受訪者希望蘋果能確保iPhone維持散熱順暢以及部會有明憲的衰退情行；有21.6%的民眾期待在新機看到更多的AI功能。另外，也有20%以上的人期待更快的晶片，以及更大的螢幕尺寸。其他決定要升級到iPhone 16系列機型的考量因素還包括iPhone上的「操作按鈕」，以及傳聞中的「拍攝按鈕」。