賈靜雯罕見曬泳衣美照！帶2女兒戲水超辣身材曝光：暑假要結束了

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▲賈靜雯難得曬出穿泳裝的照片，一家人看起來十分溫馨。（圖／IG alyssachia）

49歲的女星賈靜雯出道多年，是眾所皆知的天然美女，在事業上出演過多部戲劇與電影，還曾憑藉著戲劇《我們與惡的距離》勇奪金鐘獎，出演電影《瀑布》則榮獲金馬獎，演藝之路相當順利。在和同為藝人的修杰楷兩人步入婚姻後，家庭生活幸福美滿，近期更是趁著暑假接近尾聲，帶著女兒出門旅遊，還穿著泳裝戲水，超辣身材被粉絲讚爆。賈靜雯昨（22）日前在社群平台上透露近期全家人出門旅遊，還分享了與愛夫、2名女兒一起玩水的相片，只見賈靜雯紮起頭髮、穿上黑色泳裝，好身材一覽無遺，而她也在動態中寫下：「暑假要結束了，珍惜最後的時光。」不只如此，修杰楷也同樣曬出在台南旅遊的照片，並且讚嘆知名冰淇淋店很不錯，還透露自己1次購買兩球，並分享小女兒做鬼臉的模樣，以及孩子目不轉睛盯著冰淇淋的一幕，十分可愛。事實上，賈靜雯日前對外透露女兒今年暑假出國遊學，近期才剛返台，並表示這是給女兒的1項挑戰，也很開心女兒帶著滿滿的經歷回國。