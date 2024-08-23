柯文哲捲政治獻金、三大案　王世堅：你已經死了

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民進黨立委王世堅今（23）日受訪時被問及民眾黨假帳風波與主席柯文哲，表示自己曾近距離觀察柯，內心深處寄望他不會貪污，但現在不僅有政治獻金風波還有三大案，可能會被約談甚至羈押，至於近期陳佩琪幫兒子看房，過去社會對貧富差距反感，「恨透帝寶，投給活寶」，讓柯文哲能更擊敗連勝文，近來風波在法律上《政治獻金法》可能罰百來萬，偽造文書易科罰金，但在政治上已經被判死刑，自己判了自己死刑，「你已經社會性死亡」。王世堅說，過去近距離觀察柯文哲，內心深處寄望他不會貪污，但現在政治獻金到三大案，柯文哲非常可能涉入由他直接下令，可能會被約談甚至羈押，如果進去自己會帶個便當去看他，「過去他請我吃便當，我還他一個便當」。對於柯文哲過去批評連勝文，如今陳佩琪幫兒看豪宅，王世堅表示，當時巢運柯文哲還去了帝寶現場，承諾當上市長會幫大家找房，結果不僅沒找到，倒是先幫兒子找新婚房，這是何其諷刺，當時社會對貧富差距反感，「恨透帝寶，投給活寶」，讓柯文哲能更擊敗連勝文。王世堅說，柯文哲當選了、崛起了，人設是為民眾尋求公義，過去有這麼多年輕粉絲，這些小額捐款應當要好好保管才對，結果帳目不清、灌水，陳佩琪還去看豪宅，法律上《政治獻金法》可能罰百來萬，偽造文書易科罰金，但在政治上已經被判死刑，自己判了自己死刑，「你已經社會性死亡」。