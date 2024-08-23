民主黨全代會遭賀錦麗點名！川普緊盯狂發文：她是在講我嗎?

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▲▼川普在自家社群平台上緊追賀錦麗演說，並瘋狂發文嗆聲。（圖／擷取自Truth Social）

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗，台灣時間23日上午已完成她的壓軸提名演說，由於她在過程中多次點名對手川普，也讓後者邊看直播邊忙著發文，大罵拜登和賀錦麗搞砸美國。從川普在自家社群網站「Truth Social」的發文頻率看來，顯然他從賀錦麗一開始演說時就在了，先是嘲諷賀錦麗：「講太多謝謝了吧！她是有什麼毛病」，接著又挖苦她：「童年部分著墨太多了....我們需要談的是邊境、通膨和犯罪！」、「為何她只會抱怨，不會採取行動」、「這些起訴都是她和拜登，針對他們的政治對手，也就是我發起的」。話鋒一轉，在賀錦麗開始談論到自己時，川普以全大寫英文字母打下「IS SHE TALKING ABOUT ME?」（她是在說我嗎？）接著又是一頓連珠炮反擊，先是質疑賀錦麗為何都不受訪或參加即興活動，然後又反問：「她說要制定一條新的前進道路，但3年半了，她除了傷害啥也沒做」、「中產階級是吧，明明是她讓中產階級變得不安全」、「她會把社會安全和醫療保險，送給滲透到我們國家的數百萬非法移民，好徹底毀了它們」、「對啦，沒有具體的計劃，只是空談，也沒有行動，她為什麼不在3年半前就這樣做」、「她想把我們所有的錢，都花在入侵我們國家的非法移民身上」。川普並痛批北約沒有乖乖付錢，幾乎每個國家都欠債，美國已經厭倦了當傻瓜，是他拯救了北約，還在賀錦麗談到俄烏戰爭時，激動的打下：「如果我是總統，俄烏永遠不會開戰，但她被派去阻止戰爭，3天後蒲亭就發動攻擊！」還說賀錦麗明明就討厭以色列，甚至連納坦雅胡在美國國會演講她都沒參與，她就是導致哈馬斯10月7日襲擊的原因，因為伊朗破產了，根本沒錢支持黎巴嫩真主黨。