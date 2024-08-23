味全龍「海灘之約女孩日」！張祐嘉大秀腹肌　與帥氣球星浪漫相約

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▲將於8月30日至9月1日每天發送特製「搖搖茶吧飲品小卡」給進場的球迷朋友，飲品小卡共有球員、小龍女各三種款式，每款皆能至全家兌換「搖搖茶吧」好喝奶茶乙杯。（圖／味全龍提供）

▲味全龍「海灘之約女孩日」在場內規劃多項女孩專屬周邊福利，包含氣球DIY拍貼機、 夢幻棉花糖杯、手作花束與串珠體驗等，現場參加互動遊戲也有機會獲得清涼消暑的「搖搖茶吧」飲品乙杯。（圖／味全龍提供）

今年活動特別以『海灘之約』為主題，由龍隊陣中顏值擔當「張祐嘉、呂詠臻、劉基鴻」變身陽光海灘男孩，搭配三位青春洋溢的小龍女拍攝主題日宣傳照，邀請所有女孩們一起抓住夏天的尾巴，相約球場享受海灘派對的浪漫時光。為了迎接每位參加『海灘之約』的女孩們，活動期間味全龍球員將穿著全新『海灘風』主題球衣出賽，這也是龍隊首次運用丹寧布，結合復古剪裁設計可供球迷日常實穿的休閒服飾，同時而全台灣最多門店的手搖品牌、擁有超過3500間據點的全家「搖搖茶吧」(以配備封口機計算據點)亦共襄盛舉，，與主題球衣穿著搭配還可於賽後進場暢玩海灘球，一秒穿越盛夏度假海灘！(需自備海灘球，活動期間不開放傳接棒壘球)同時場內也，相關詳情將於味全龍官方社群公布敬請期待。此外，延續復出推手魏應充的公益理念，味全龍今年再度與天母商圈、爆肝護士聯合舉辦公益募血活動，8月31日上午10時30分至下午5時30分，球迷於天母球場售票亭前廣場參與捐血，即有機會獲得味全龍、德克士、味全食品及天母商圈店家提供的豐富贈禮！