別管錢去哪了！他突破盲點：柯文哲兒子換房　為何女兒一間都沒？

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民眾黨主席柯文哲陷政治獻金假帳爭議，妻子陳佩琪又被爆看1.2億豪宅，陳認了是為幫兒子換房找媳婦，時事評論員周偉航在粉絲專頁「特急件小周的人渣文本」發文突破盲點，「他認為小草都還在迴避一個媒體關注的問題，不是錢從哪邊來，也不是錢到哪邊去，而是兒子已經要換房了，為什麼女兒連第一間都沒有？」陳佩琪近日被爆看1.2億豪宅引發爭議，陳先說是兒子要結婚，所以幫忙看房，後來又被質疑兒子根本還沒有女朋友，陳又認說，是幫兒子換房找媳婦，每日說詞不一，成為新聞焦點。「特急件小周的人渣文本」發文問，「兒子已經要換房了，為什麼女兒連第一間都沒有？」網友紛紛留言按讚，「不只是沒有第一間房。兩位女兒的媽媽也忘了幫他們開公司」、「小草不在意很正常。選戰時就看得出來，從他們候選人到團隊到支持者，每次碰到女性議題都超級雷」、「潑出去的水要什麼房子」、「柯媽媽笑而不語」。