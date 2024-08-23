哄抬「紅牛」賽車票價8倍賣 警逮一「黃牛」

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2024亞洲唯一且首登臺灣「Red Bull Showrun Taichung」的國際賽車封街展演，即將於113年9月28日在臺中市寫下臺灣賽車史上嶄新的一頁！臺中市政府警察局為打擊黃牛歪風，全力投入查緝黃牛工作，第六警分局於網路巡邏，循線在在臺中市烏日區當場查獲郭姓民眾涉嫌以每張4,000元販售原價僅500元之展演門票，全案依違反運動產業發展條例第24-1條函請臺中市政府運動局裁罰，郭男將處每張票券面額最高50倍罰鍰。中市警第六分局偵查隊執行網路巡邏，在社群網路FACEBOOK社團內發現不肖黃牛張貼IBON訂票紀錄並以每張高出原票價6至8倍的價格出售，第六分局員警旋即組成專案小組進行追查，經調閱相關資料查證並蒐證完備後，與對方約定面交，當場在臺中市烏日區查獲郭姓民眾涉嫌以每張4,000元販售原價僅500元之展演門票，全案依違反運動產業發展條例第24-1條函請臺中市政府運動局裁罰。臺中市政府警察局第六分局分局長陳松寅表示去年通過「運動產業發展條例」及修正「文化創意產業發展法」等法令，明定若涉嫌販賣黃牛票，將處每張票券面額最高50倍罰鍰，若使用假資料或大量設備等不正當方式搶票，導致侵害民眾公平取得票券機會，則處3年以下有期徒刑，或科或併科300萬元以下罰金。臺灣首次舉辦國際級賽車盛事，中市投入相當警力執行查緝黃牛票，並呼籲民眾應依官方管道購買門票，切勿高額轉售票券圖利，不要輕易購買黃牛票券，使不肖歹徒有機可趁，更可避免買到偽(變)造的門票而成為網購拍賣的詐欺被害人。如發現販售黃牛票情事，可向主辦單位或警方檢舉，本分局將強力查緝，以展現打擊不法之決心。