台新金與新光金股價兩樣情！分析師：「無風險套利」使然

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台新金與新光金昨（22）日宣布以換股方式進行合併，台新金以每0.6022股普通股換得新光金1股普通股，而今（23）日新光金與台新金股價兩樣情！台新金早盤漲3%、新光金暴大量跌逾6%，午盤台新金漲3%、新光金跌幅收斂跌1%多。分析師認為會有一漲一跌的狀況通常是市場認為台新金談到好的價錢，股價有所反映，不過應該也有市場搶短線的「無風險套利」行為使然！台新金與新光金表示，「新新併」之後，台新金為存續公司，新光金控為消滅公司，合併後存續公司將更名為「台新新光金融控股股份有限公司」。雙方董事會通過將於10月9日召開股東臨時會提請股東通過本合併案，並將於取得相關主管機關核准後訂定合併基準日。雙方合併後總資產規模將晉升為台灣第4大金控公司，合併市值有望進入台灣證交所上市公司市值排行前20名，厚實資本市場籌資能力。雙方業務互補、綜效顯著。銀行、保險及證券規模及市占率將顯著提升，為客戶提供更多元、更豐富的產品選擇與服務體驗，進而成為政府所推動讓臺灣成為「亞洲金融科技中心」及「亞洲資產管理中心」的一大助力。不過今日新光金與台新金股價卻呈現兩樣情，台新金早盤漲3%、新光金暴大量跌逾6%，午盤台新金漲3%，來到19.35元，新光金跌幅收斂，跌1%多，來到12.3元。啟發投顧分析師郭憲政表示，台新金與新光金股價一漲一跌的狀況，通常是市場認為台新金談到好的價錢，且換股比例對新光金較無利多，不過他認為，更多是市場搶短線的「無風險套利」行為使然！郭憲政表示，目前台新金價格在18、19元，新光金在12多元，原則上依照過去經驗，兩檔股價會趨近、會收斂，搶短線的投資人就會做「套利空間」，同一時間，價格高（台新金）的部分放空、價格低（新光金）的部分買多，也因此今日新光金盤中就暴大量，由於未來兩檔價格會趨近，因此這樣獲利機會機乎100%，被稱做「無風險套利」。