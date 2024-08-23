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大雨特報／午後暴雨來了！新北、桃園7縣市警戒　降雨持續到下班

記者鍾怡婷/綜合報導

▲今（23）日大臺北、桃園地區及新竹、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。（圖／中央氣象署提供）
▲今（23）日大臺北、桃園地區及新竹、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。（圖／中央氣象署提供）
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今（23）日大臺北、桃園地區及新竹、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

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⚠️大雨特報警戒範圍

🟡大雨：基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區

今天（23日）臺灣各地及澎湖仍為多雲到晴的天氣，金門、馬祖雲量增多，有短暫陣雨，氣溫方面，全臺高溫仍可達33至36度，局部36以上，感受悶熱，戶外活動請注意防曬並多補充水分。

降雨方面，午後北部地區及其他各地山區有局部短暫雷陣雨，山區有局部較大雨勢發生的機率，留意旺盛對流可能伴隨短延時強降雨、雷擊、強陣風或冰雹等較劇烈天氣現象，前往溪河流域活動也要注意有無溪水暴漲的情形。

▲午後北部地區及其他各地山區有局部短暫雷陣雨，山區有局部較大雨勢發生的機率，留意旺盛對流可能伴隨短延時強降雨、雷擊、強陣風或冰雹等較劇烈天氣現象，前往溪河流域活動也要注意有無溪水暴漲的情形。（圖／中央氣象署提供）
▲午後北部地區及其他各地山區有局部短暫雷陣雨，山區有局部較大雨勢發生的機率。（圖／中央氣象署提供）

 

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