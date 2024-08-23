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李孟諺小三發道歉聲明　郭正亮揪關鍵驚呼：寫得太經典

記者王德蓉／綜合報導

▲交通部長李孟諺19日被爆料曾有長達10年的婚外情，對象為一名來自中國大陸的張姓女子，親密合照也在網上瘋傳。（圖／資料照片）
▲交通部長李孟諺19日被爆料曾有長達10年的婚外情，對象為一名來自中國大陸的張姓女子，親密合照也在網上瘋傳。（圖／資料照片）
交通部長李孟諺19日被爆料曾有長達10年的婚外情，對象為一名來自中國大陸的張姓女子，親密合照也在網上瘋傳，隨後他即刻請辭並獲准。而張女21日發布聲明，除向李夫人道歉，也強調是二手屋並非李孟諺所買，是自己努力工作存錢貸款購入。對此，前立委郭正亮指出，「她非常確信她跟李孟諺的性關係沒照片，你怎麼知道我們是男女朋友？你沒有親密照片，這個是關鍵點。」

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郭正亮22日在節目《大新聞大爆卦》直呼，李孟諺小三的道歉聲明寫得經典，她非常確信跟李孟諺的性關係沒照片，所以說跟李變成朋友，因此有合照。郭正亮說，關鍵在於沒有親密合照，「你怎麼知道我們是男女朋友？」郭正亮提到，「危機處理本來就是所有的地方都有斷點，讓人家無法再罵，罵不下去」。

郭正亮表示，張女已經承認她的錯誤，也把人事物都交代了，「她的房子是2019年之前買的，那時候李孟諺影響不了張綱維，而且她已經寫到這程度，就會不知道該怎麼追打」，除非有新的照片出來，才會再起風波。郭正亮也斷言，「爆料的人絕對是綠營的內爆，有一群人滿厲害的，這一定是跟情治單位很熟的」。

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