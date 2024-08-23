大雷雨警戒／雷雨突襲！雙北、基隆等3地警戒　鄭明典：雷聲真兇

今（23）日午後對流發展旺盛，中央氣象署稍早發布「大雷雨即時訊息」，提醒台灣各地有局部大雨發生的機率，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。鄭明典也曬出即時閃電圖，表示「北部雷聲隆隆，真兇！」
⚠️大雷雨警戒範圍
🟡15:03發布：新北市、基隆市、臺北市（持續至16時00分）
📍臺北市：松山區、大安區、中正區、萬華區、大同區、中山區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區、信義區
📍基隆市：七堵區、暖暖區、安樂區
📍新北市：三重區、新店區、深坑區、板橋區、中和區、金山區、萬里區、汐止區、永和區
🟡13:53發布：新竹縣、臺北市、桃園市、新北市（持續至15時00分）
📍臺北市：大安區、文山區、信義區
📍新北市：新店區、石碇區、烏來區、三峽區、中和區、土城區、永和區
📍桃園市：大溪區、龍潭區、復興區
📍新竹縣：竹東鎮、關西鎮、橫山鄉、芎林鄉、寶山鄉 、北埔鄉、尖石鄉、五峰鄉
🟡13:59發布：宜蘭縣（持續至15時00分）
📍宜蘭縣：大同鄉 、南澳鄉
🟡15:03發布山區暴雨（持續至17時03分）
氣象署針對新北市北港溪（汐止柯子林）,臺北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防告警，持續時間至17時03分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
【8月23日時雨量排行榜（截至14:50）】
📍新竹縣橫山鄉74.5毫米
📍台北市松山區63.5毫米
📍台北市內湖區61毫米
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🟡15:03發布：新北市、基隆市、臺北市（持續至16時00分）
📍臺北市：松山區、大安區、中正區、萬華區、大同區、中山區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區、信義區
📍基隆市：七堵區、暖暖區、安樂區
📍新北市：三重區、新店區、深坑區、板橋區、中和區、金山區、萬里區、汐止區、永和區
🟡13:53發布：新竹縣、臺北市、桃園市、新北市（持續至15時00分）
📍臺北市：大安區、文山區、信義區
📍新北市：新店區、石碇區、烏來區、三峽區、中和區、土城區、永和區
📍桃園市：大溪區、龍潭區、復興區
📍新竹縣：竹東鎮、關西鎮、橫山鄉、芎林鄉、寶山鄉 、北埔鄉、尖石鄉、五峰鄉
🟡13:59發布：宜蘭縣（持續至15時00分）
📍宜蘭縣：大同鄉 、南澳鄉
🟡15:03發布山區暴雨（持續至17時03分）
氣象署針對新北市北港溪（汐止柯子林）,臺北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防告警，持續時間至17時03分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
【8月23日時雨量排行榜（截至14:50）】
📍新竹縣橫山鄉74.5毫米
📍台北市松山區63.5毫米
📍台北市內湖區61毫米