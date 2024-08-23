權值股尾盤點火、鴻海成功翻紅　台股同步上漲9點、收22158點

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投資人觀望氣氛濃厚，因此拖累美股四大指數昨（22）日全數走低，其中費半指數下跌逾3%，台積電ADR下跌近3%，拖累台北股市今（23）日開盤下跌106.24點，來到22042.59點，隨後在權值股熄火之下，盤中跌破22000點關卡，最低下跌212.85點、來到21935.98點，尾盤權值股點火，鴻海成功翻紅，其餘電子股也有表現，推動大盤成功翻紅，終場小漲9.22點或0.04%，收在22158.05點，日K結束連3黑，10日線失而復得，成交量為3048.56億元。此外，台股本週下跌191.28點或0.86%，週K結束連2黑。大盤尾盤翻紅，中小型股率先反應，櫃買指數12點之前成功翻紅，終場上漲1.92點或0.71%，271.68點，日K連2紅，5日線失而復得。今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、永光、中信金、錸德、中石化；個股成交值排行榜前五名為：台積電、新光金、鴻海、均豪、東捷。電子股人氣回籠，成交比重今日回到6成以上、來到62.5^。權值股尾盤有買單挹注，權王台積電以944元開出、下跌7元，雖然早盤一度翻紅，不過還是不敵賣壓，最低來到939元，尾盤點火跌幅收斂，終場下跌2元或0.21%，收在949元，拖累大盤指數有16點；鴻海表現相對強勁，以176元開出，午盤過後點火走高翻紅，最高來到181元、上漲1.5元，終場上漲0.5元或0.28%，收在180元，貢獻大盤指數有2點；聯發科同樣開低走高，以1205元開出，最低來到1190元，不過終場收在今日最高價1225元、下跌5元或0.41%，拖累大盤指數有2點。股王信驊氣勢如紅，外資看好信驊切入輝達GB200供應鏈，再加上超微（AMD）日前宣布收購美國伺服器製造商ZT Systems，信驊作為相關供應鏈大廠，有望同步受惠，看好下半年業績表現，美系外資最高目標價喊到6400元，激勵信驊股價開高走高，最高一度來到5335元，再創新天價，終場上漲430元或8.78%，收在5330元，創收盤新高價。信驊登高一呼，推動IC設計族群同步走高，天方能源亮燈漲停來到96.2元，祥碩上漲逾6%，矽力-KY上漲逾4%，威盛、沛亨上漲逾3%，億而得-創、廣閎科上漲逾2%。此外，CoWoS概念股也同步走高，均華、志聖、均豪亮燈漲停，旺矽大漲逾8%，萬潤上漲逾7%，弘塑上漲逾4%，辛耘上漲逾3%，京元電子、亞翔上漲逾2%。矽光子概念股也有表現，訊芯-KY亮燈漲停來到240.5元，光聖上漲逾7%，上詮上漲逾4%，波若威、聯鈞上漲逾3%，台燿上漲逾2%。盤面上焦點也聚焦在「金金併」，台新金與新光金昨日宣布以換股方式進行合併，但中信金擬公開收購搶親讓一切仍有變數，這三檔股價今日走勢不同調，新光金跳空開低，一度下挫逾6%，不過今日爆出126萬張的大量，拉抬股價收在平盤價12.45元。中信金終場下跌0.35元或1.05%，收在33.1元，台新金終場上漲0.6元或3.19%，收在19.4元。今日賣壓最重的族群依舊是營建類股，針對近期外界關切新青安貸款涉及投機客、人頭戶及貸後轉租等不法情事，財政部昨日公布第二波查核結果，查核結果計有73件未符購屋自住使用。不過由於新青安導致房市交易熱絡，卻也讓國銀房貸水位接近滿載，傳出央行近期已找全體國銀「喝咖啡」，希望國銀把房貸業務比例維持在一定範圍內，避免房市過熱。拖累營建類股指數下跌1.5%，達麗下跌逾6%，聯上下跌近6%，海悅下跌逾4%，愛山林、上曜下跌逾3%，永信建、聯上發、冠德、皇翔、欣巴巴、興富發、華建、京城、森寶、全坤建、長虹、龍邦、櫻花建下跌逾2%。