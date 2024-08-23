中信金搶親新光金！投資細節市場傳言多　公司發布重訊：不予評論

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台新金、新光金的「新新併」案，因中信金突然殺出而增添變數，台新金、新光金董事會昨（22）日拍板定案，揭曉台新金將以每0.6022股普通股換得新光金控1股普通股。中信金（2891）預計今日召開董事會，決議公開收購相關細節，並向金管會遞出申請。針對中信金投資新光金細節傳言多，中信金於稍早台股收盤後發出重大訊息指出「本公司不予評論」。「新新併」話題持續延燒，繼昨日台新金、新光金亮出換股比例的底牌後，有消息揣測，中信金將出價至少14元起跳競逐，大幅領先新新併所開出的11.32元。市場傳言，中信金目標成為台灣最大的金控，接下來要趕在9月10日前大舉收購股票，外傳將在第一階段買到30%，第二階段買到51%。中信金發布重訊指出，依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭露自律規範」規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對外公告。有關外界傳聞，本公司不予評論。