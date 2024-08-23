葛斯齊爆大愛戲已婚男出軌！男星跳出認了「不就是我」狗仔親解答

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▲▼葛斯齊爆料50歲男星出軌，真的有男星跳出來承認，但小炳隨後自嘲刷存在感。（圖／葛斯齊臉書）

▲葛斯齊再加碼爆料該男星使用的手機型號。（圖／葛斯齊臉書）

狗仔葛斯齊過去曾爆料汪小菲離婚內幕聲名大噪，今（23）日再度丟出震撼彈，列出5大線索，爆料形象很好、演大愛台的已婚男星出軌，沒想到真的有男星跳出來承認，小炳（余俊賢）留言寫下：「你說的不就是我？」隨後又自嘲刷存在感。葛斯齊再加碼爆料該已婚男星現在使用的手機型號，瘋狂暗示就是要逼出對方。葛斯齊在臉書曝光該男星的5大身分線索，包括「形象超好50歲以上、已婚、大愛戲、老婆本月泰國行已返台、本月有參加記者會」，葛斯齊也對該男星的太太喊話，建議查查老公貼身物品，最後葛斯齊更嗆聲該男星：「如果裝死，我會暗示到大家知道你」。大家瘋猜到底是誰，釣出男星小炳（余俊賢）留言寫下：「你說的不就是我？」葛斯齊直接否認是他，更留言互動：「小炳，如果是你我會直接打給你，還有你無婚姻。」兩人一來一往互動，網友一旁直呼「敲碗，是誰」、「衝去買好瓜子了」、「到底什麼時候公開」，目前有一些名單被私下討論。葛斯齊也再度給出提示，要大家七月不抓猴來抓鬼，爆料該男星手機型號，「去年用Vivo x70，今年使用vivo x100，是vivo愛好者，眾男星老婆們，看看你老公的手機型號吧！如果你的已婚伴侶這三天突然換手機有鬼程度60%，如果說拍戲2天不回家有鬼70%，直接關閉社群軟體90%。」此文一出，不少人說該男星真的要換手機了。