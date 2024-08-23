賈永婕接101新董座沒經營經驗？財政部駁：正面形象帶領到全世界

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藝人賈永婕將接任台北101董座一職，各方給予祝福，不過由於賈是藝人出身，經歷與過去的陳敏薰、宋文琪與現任董座張學舜多有不同，因此也有人想問為何賈能出線？其實賈永婕夫家曾經營ATT 4 FUN的前身「紐約・紐約購物中心」，且賈時任該商場時尚總監。另外，財政部官員今（23）日也再度表示，「她不見得沒經驗，她有行銷公關方面的才能，且台北101總經理沒有換，有專業經理人在」，認為賈上任董座後可用正面形象帶領台北101迎向全世界。台北101於9月3日將舉行董事會，董事長張學舜卸任，目前預定將由藝人賈永婕以兆豐金控法人代表的身分，擔任101新任董事長。消息一出震驚各界，因為賈永婕是藝人出身，不過近年來她與夫家（丈夫為德杰集團董事長王明德之子王兆杰）和政商關係不錯，疫情期間出錢出力捐贈物資，成為大家口中的「防疫女神」，社會形象非常好，累積了高人氣。之前「防疫女神」時期時，賈永婕曾說，收到時任副總統賴清德的關心電話，且一度傳出賈要擔任賴的副手，而今年520正副總統就職典禮，賈永婕夫妻也受邀出席。賈永婕是台北介壽國中畢業，擁有英國Coventry University大眾傳播學系學歷，經營C.H WEDDING婚紗品牌，夫家也曾經營ATT 4 FUN信義店的前身「紐約・紐約購物中心」，且賈當時為商場時尚總監。台北101為台灣指標建築，主要股東包含兆豐商銀、中華電信、證交所、第一銀行、中央存保、合作金庫等泛公股，以及日商伊藤忠。財政部官員昨日表示，會選擇賈永婕，主要是借重她的時尚、經營行銷等專長，並且形象正面，學經歷也不錯，與101的形象相當符合。不過，有人質疑賈永婕與過去台北101董座如陳敏薰、林鴻明、宋文琪、周德宇，以及現任董座張學舜經歷有差，但財經部官員今日再度強調「說她（賈永婕）沒有經驗非事實，她行銷公關做得很好，對時尚也很有概念，且做人做事積極，形象非常正面很符合」。同時財政部官員也認為台北101總經理朱麗文沒有換，是專業經理人，若再加上賈永婕帶來的正面形象，相信將會很加分。該名官員指出，台北101是台灣的象徵，主要希望賈永婕能以她的正面形象與影響力，把台北101帶到全世界去。