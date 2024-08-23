《原子少年2》8/24首播！超豪華導師陣容　播出時段、頻道一次看

2024年台灣男子選秀節目《原子少年2》將在8月24日開播，本屆延續行星元素，把54位參賽少年們分成「6大行星團」選出各自C位，一起展現魅力、角逐最終冠軍。《NOWnews今日新聞》也幫粉絲們整理出各大平台播出資訊，讓大家能夠第一時間欣賞《原子少年2》的舞台魅力。
《原子少年2》開播亮點一次看、陣容超豪華
《原子少年2》本屆主持人一樣由暖心學姊「木木」林葦妮擔任，「星際導師」則找來歐弟（歐漢聲）、謝坤達、玖壹壹健志進駐，3人在演藝圈奮鬥多年，成績亮眼，讓人期待將和青春少年們擦出怎樣的火花。而流星導師則包含A-Lin、安心亞、李千娜、楊奇煜、牛奶、敖犬，陣容相當豪華。
《原子少年2》也延續行星元素，把54位少年分成6大行星團，包含「晨之星、天狼星、風行者、克卜勒、鑽石星球、小行星」，每團都各有不同風格，主打舞蹈、嘻哈、高冷或是青春等等，年紀最小的成員才13歲，將給觀眾帶來不一樣的男團魅力。（更多詳細介紹請看：https://reurl.cc/VMR9mR）
《原子少年2》主題曲彩蛋 學長呂植宇參與填詞
《原子少年2》開播前也釋出本屆主題曲〈最遙遠的男孩〉，打破過往C位選拔只有一位的想法，6個行星團各選出一位代表，錄製MV時每個行星依序登場，凸顯不同星球的魅力，上一屆原子少年的成員呂植宇也有參與本次主題曲填詞。影片在YouTube上架後，也被網友大讚：「舞台跟運鏡都讓人眼睛一亮！如果語言不是中文的話…我會以為是韓國的選秀節目！」
節目製作單位也表示，此次製作規格、賽制、獎勵皆全面升級，本屆節目將延續《原子少年》第一屆，每首歌皆為全新原創，節目組邀請專業音樂製作人以及編舞老師，配合選手聲線特色以及舞蹈專長，打造最適合各團的歌曲及編舞，搭配現場的燈光、視訊，只為呈現最精彩的舞台。馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz
《原子少年2》播出資訊一次看
8/24起
每週六 晚間8點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台、LINE TV 首播
每週六 晚間10點｜中華電信MOD、中華電信Hami Video、LINE TV、愛奇藝上架
8/30起
每週五 晚間10點｜中視播出
8/31起
每週六 晚間6點｜原子少年官方YouTube頻道上架
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《原子少年2》本屆主持人一樣由暖心學姊「木木」林葦妮擔任，「星際導師」則找來歐弟（歐漢聲）、謝坤達、玖壹壹健志進駐，3人在演藝圈奮鬥多年，成績亮眼，讓人期待將和青春少年們擦出怎樣的火花。而流星導師則包含A-Lin、安心亞、李千娜、楊奇煜、牛奶、敖犬，陣容相當豪華。
《原子少年2》也延續行星元素，把54位少年分成6大行星團，包含「晨之星、天狼星、風行者、克卜勒、鑽石星球、小行星」，每團都各有不同風格，主打舞蹈、嘻哈、高冷或是青春等等，年紀最小的成員才13歲，將給觀眾帶來不一樣的男團魅力。（更多詳細介紹請看：https://reurl.cc/VMR9mR）
《原子少年2》主題曲彩蛋 學長呂植宇參與填詞
《原子少年2》開播前也釋出本屆主題曲〈最遙遠的男孩〉，打破過往C位選拔只有一位的想法，6個行星團各選出一位代表，錄製MV時每個行星依序登場，凸顯不同星球的魅力，上一屆原子少年的成員呂植宇也有參與本次主題曲填詞。影片在YouTube上架後，也被網友大讚：「舞台跟運鏡都讓人眼睛一亮！如果語言不是中文的話…我會以為是韓國的選秀節目！」
節目製作單位也表示，此次製作規格、賽制、獎勵皆全面升級，本屆節目將延續《原子少年》第一屆，每首歌皆為全新原創，節目組邀請專業音樂製作人以及編舞老師，配合選手聲線特色以及舞蹈專長，打造最適合各團的歌曲及編舞，搭配現場的燈光、視訊，只為呈現最精彩的舞台。馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz
《原子少年2》播出資訊一次看
8/24起
每週六 晚間8點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台、LINE TV 首播
每週六 晚間10點｜中華電信MOD、中華電信Hami Video、LINE TV、愛奇藝上架
8/30起
每週五 晚間10點｜中視播出
8/31起
每週六 晚間6點｜原子少年官方YouTube頻道上架