酸謝龍介別急著分化造謠！郭國文：2026新郎不一定是你

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國民黨立委謝龍介日前在談話節目上透露，在台南麻豆代天府的行程，綠委林俊憲與郭國文都不願與陳亭妃同車，對此郭國文轟謝龍介造謠，內容子虛烏有，完全憑空杜撰，當天是是由廟方安排，而晚到的謝龍介卻可幻想出不存在的情節，意圖分化民進黨，酸不需要急著挑撥離間，「2026新郎不一定是你」。對於謝龍介稱民進黨內鬥，林俊憲與郭國文在行程都不願與陳亭妃同車。對此郭國文還原當天過程，自己一到場，廟方就告知他會與林俊憲同車，不知道為什麼比較晚到的謝龍介可以幻想出不存在的情節，意圖分化民進黨。郭國文說，根據國民黨市議員蔡育輝日前公布民調，謝龍介的支持度大概都是民進黨立委的一半，意味著謝龍介並非藍營在台南的最強棒。郭國文也奉勸謝龍介不需要急著挑撥、造謠民進黨內的事務，尤其對外放話「不同框」上了媒體版面，相關新聞用的圖片卻都是3人同框的照片，實在被打臉得非常難看，更強調「2026新郎不一定是你」。