想要優雅退休嗎? 安達人壽這個專案助你及早達成目標

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你曾想過要怎樣打造理想的退休生活？這與退休後的生活品質有密切關係。安達人壽為協助客戶提早達成理想退休生活目標，推出「富貴大贏家投資型保單專案」，希望透過保單的六大優勢來建立退休規劃藍圖，或者替財富傳承優先做好準備。安達人壽表示，想要優雅退休，周全的保障跟理財規劃缺一不可，安達人壽富貴大贏家投資型保險專案，透過六大特色─包括壽險年金雙平台、自動停利機制、投資管家主動通知、高額保戶享管理費優惠、超過900檔精選標的，以及重大燒燙傷保障，一次滿足客戶需求，。客戶可依自身需求及規劃，選擇終身給付的年金商品或者單次給付的壽險商品，其中的壽險商品採用第六回生命表，客戶在相同保費的情況下能獲得更高的保障。投資部分設計有自動停利機制和投資管家主動通知，自動停利機制能協助掌握獲利，只要標的報酬率到達設定目標，系統將會自動停利，並全數轉換至貨幣帳戶，避免錯過落袋時機；投資管家則為即時更新最新現況，並以簡訊或Email方式通知。另保單可投資標的多達900檔，涵蓋類全委帳戶、共同基金、ETF等；且若為投資額於達新台幣300萬以上或10萬美元以上之高保費客戶，還可享有每月保單管理費優惠。若選擇台幣變額壽險，還享有重大燒燙傷附加條款，讓保障更完善。「富貴大贏家」專案包括變額萬能壽險，以及變額年金險，且皆有外幣版本可供選擇。其中壽險商品享有身故保險金、完全失能保險金及祝壽保險金；年金商品則享有年金給付、未支領之年金餘額、返還保單帳戶價值等保障內容。除此之外，亦可透過附約的方式補足自身保障缺口，像是意外險、燒燙傷險、醫療日額健康保險，或者意外傷害失能險…等，把保障需求一次滿足。