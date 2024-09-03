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夏日高溫總是沒食慾？網激推「五」款沙拉醬　讓生活美味無負擔

生活中心/綜合報導

▲透過不同口味的沙拉醬變化，才能讓這個夏天，快樂多變的享受美食，又輕盈無負擔。（圖／品牌提供）
▲透過不同口味的沙拉醬變化，才能讓這個夏天，快樂多變的享受美食，又輕盈無負擔。（圖／品牌提供）
炎炎夏日，高溫降低了食慾，不少人都會選擇將油膩的餐食，轉為輕食沙拉，希望能增進胃口，但天天一成不變的口味，也會讓人感到厭倦，這時候透過不同口味的沙拉醬變化，才能讓這個夏天，快樂多變的享受美食，又輕盈無負擔。

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▲穀盛秉持60餘年專業醱酵技術，精選自然食蔬製成脆綠鮮沙拉醬，內含「穀盛釀造酢」氣味清香而且天然健康。（圖／品牌提供）
▲穀盛秉持60餘年專業醱酵技術，精選自然食蔬製成脆綠鮮沙拉醬，內含「穀盛釀造酢」氣味清香而且天然健康。（圖／品牌提供）
但市面上的沙拉醬百百款，要怎麼挑選，其中的眉角也很多，像是穀盛秉持60餘年專業醱酵技術，忠於對健康原味的堅持，都是以最天然的釀造方法開發產品，看準了夏日輕食需求大增，精選自然食蔬製成脆綠鮮沙拉醬，內含「穀盛釀造酢」氣味清香、入口質地細滑不油膩，而且天然又健康，讓你在嚴熱的夏日依舊食指大動，而且健康無負擔。

▲脆綠鮮沙拉醬，一連推出了多款口味，有和風沙拉、芝麻沙拉、芥子沙拉、胡麻焙煎沙拉、凱撒沙拉。（圖／品牌提供）
▲脆綠鮮沙拉醬，一連推出了多款口味，有和風沙拉、芝麻沙拉、芥子沙拉、胡麻焙煎沙拉、凱撒沙拉。（圖／品牌提供）
脆綠鮮沙拉醬，一連推出了五款口味，有和風沙拉、芝麻沙拉、芥子沙拉、胡麻焙煎沙拉、凱撒沙拉，讓每一餐健康美味又充滿變化，像是和風、芝麻與芥子沙拉，是純素可以搭配清蔬、水果，再加上一杯牛奶，作為活力早餐來源，營養滿分開啟健康的一天；芥子沙拉醬則是可以加入到拌麵、水餃等餐食中，提昇風味與層次，讓你越吃越開胃；胡麻焙煎沙拉，也可以搭配豆腐、龍鬚菜，替晚餐餐點變化加加分。多種口味的沙拉醬，可以讓美味呈現更豐富！

▲和風、芝麻與芥子沙拉，是純素可以搭配清蔬、水果，再加上一杯牛奶，作為活力早餐來源。（圖／品牌提供）
▲和風、芝麻與芥子沙拉，是純素可以搭配清蔬、水果，再加上一杯牛奶，作為活力早餐來源。（圖／品牌提供）
脆綠鮮沙拉醬五種風味價格相同，民眾可以前往實體通路，像是家樂福、愛買、大樂購物中心等採購，或是透過官網、樂天、蝦皮線上商城訂購。以家樂福為例，9/4到10/2，脆綠鮮沙拉醬優惠價，單罐88元，2罐158元。夏日炎熱氣溫逼退食慾？快點透過天然健康又美味的沙拉醬，讓品嚐輕食更加享受，又能無負擔迎戰酷暑。

▲家樂福9/4到10/2，脆綠鮮沙拉醬優惠價，單罐88元，2罐158元。（圖／品牌提供）
▲家樂福9/4到10/2，脆綠鮮沙拉醬優惠價，單罐88元，2罐158元。（圖／品牌提供）

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