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台北瞬間一片黑！雷聲狂轟「路人尖叫嚇逃」　他在家愣：網路斷了

記者賴禹妡／綜合報導

▲午後對流旺盛，大雷雨猛襲台北市，整座城市瞬間變得黑壓壓一片，就連台北101都快要看不見，路上還有行人被落雷嚇到尖叫逃竄。（圖／翻攝自「象山看台北－4K即時影像」YT頻道）
▲午後對流旺盛，大雷雨猛襲台北市，整座城市瞬間變得黑壓壓一片，就連台北101都快要看不見，路上還有行人被落雷嚇到尖叫逃竄。（圖／翻攝自「象山看台北－4K即時影像」YT頻道）
中央氣象署今（23）日針對台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣等縣市發布大雷雨即時訊息，提醒民眾午後對流旺盛，雨勢來得又急又猛，外出務必注意安全。而台北市雷聲狂響，整座城市瞬間變得黑壓壓一片，就連台北101都快要看不見，路上還有行人被落雷嚇到尖叫逃竄，不少網友發文回報災情，表示家中電腦、網路都受影響被斷線。

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有網友稍早在PTT發文，他以「剛剛北部都閃了一下？」為題，表示北部打雷暴雨，剛剛家裡電燈甚至閃了一下，除了北台灣，就連南部都有朋友說也看到片刻閃光，讓他傻眼喊：「全台灣都在打雷喔，好怕！」

▲大雨（圖／記者蕭涵云攝）
▲中央氣象署今日針對台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣等縣市發布大雷雨即時訊息，提醒民眾午後對流旺盛，雨勢來得又急又猛，外出務必注意安全。（圖／記者蕭涵云攝）
貼文一出，不少網友也即時更新各地狀況，「內湖現在大暴雨，還加雷公轟轟轟」、「臺北市中正區電燈閃了一下」、「內湖大暴雨，颱風都沒這麼兇」。還有不少人遇到網路、電器斷線問題，「乾，電腦直接重開」、「網路斷了，哭啊」。

根據YouTube頻道「象山看台北－4K即時影像」可見，台北市原先天氣雖然是陰天，但仍看得出白天光亮，下午2時許卻突然被一大片烏雲籠罩，整個台北市瞬間下起暴雨，畫面也變得又黑又霧，建築物都消失在鏡頭中，甚至連台北101都快要看不見。

▲（圖／翻攝自「象山看台北－4K即時影像」YT頻道）
▲台北市下午2時許卻突然被一大片烏雲籠罩，整座城市瞬間下起暴雨，畫面也變得又黑又霧，建築物都消失在鏡頭中。（圖／翻攝自「象山看台北－4K即時影像」YT頻道）
而《NOWnews今日新聞》記者位在信義區，見到天色突然全黑，下一刻開始震耳欲聾的雷聲就不斷作響，路上許多民眾被嚇到尖叫，慌忙躲進屋簷內躲避。天氣風險公司也在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」貼出閃電監視圖，表示：「今天的午後雷陣雨相當旺盛，我們的閃電監測網偵測到北部地區一分鐘閃電次數超過400次。」

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