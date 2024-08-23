美歷史性判決衝擊龍頭地位？谷歌反壟斷敗訴　搜尋引擎市場迎變局

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谷歌被判決違法，是美國一系列大型科技公司涉嫌壟斷案件中，第一個重大判決。分析家認為，這項判決將是數位時代科技巨擘監管的重要里程碑。根據《財訊》雙週刊報導，美國哥倫比亞特區地方法院於8月5日判決，谷歌每年斥資數百億美元以維持全球預設搜尋引擎地位，違反了《反托辣斯法》。這個判決對於美國科技巨擘的競爭規則，是一項重大里程碑。對於網路使用者而言，「谷歌」既是名詞，也是動詞，這也反映出這家公司在人們生活中的重要性。美國司法部2020年的起訴書指出：「多年以來近九成美國人使用谷歌搜尋，谷歌卻利用反競爭手法擴展自己在搜尋和搜尋廣告業務的壟斷地位。」這使得廣告商需要支付更高的費用，才能出現在谷歌的搜尋結果中，消費者則被迫接受谷歌的政策、隱私保護和對個人數據的使用。此一訴訟案歷經4年，包括長達十個星期的開庭審判，傳喚谷歌、微軟、蘋果等高階經理人的詳細調查。聯邦地區法院法官梅塔（Amit Mehta）在厚達277頁的判決書中判定：「谷歌是壟斷者，而且為了維持獨占一直在壟斷。」在谷歌的案件中，數據被描述是極為重要的資產。用戶查詢流經搜索引擎的數量愈多，收集的數據就愈多；這些數據隨後被用來改進搜索結果，吸引更多用戶並生成更多數據。《財訊》雙週刊指出，由於谷歌是純網路公司，無法搭配硬體銷售，因此對合作夥伴慷慨付款是最便捷的途徑。僅在2021年，谷歌就支付263億美元給相關公司，以確保其搜尋引擎成為網路瀏覽器和智慧手機的預設選項，以保持市場主導地位。根據開庭時的報導，搜尋引擎為谷歌帶來超過1千6百億美元的廣告業務，占谷歌母公司字母公司營收的大部分。壟斷市場的舉動受益者不僅是谷歌，蘋果也從中獲利。自2002年以來，谷歌一直是蘋果設備上Safari瀏覽器的預設搜尋引擎。美國司法部的文件也意外披露，谷歌於2022年支付蘋果將近兩百億美元，以換取iPhone、iPad、Mac的Safari預設搜尋引擎。法院證實，谷歌2022年的天價付款占當年蘋果營運利潤的17.5%。成為「預設」搜尋引擎是很重要的商業步驟，法官在判決中直指「預設選項的力量」。他引用美國政府的專家證人、加州理工學院的神經科學、行為生物學和經濟學教授蘭格爾（Antonio Rangel）的觀點，證實「絕大多數」搜索行為是出於習慣。谷歌則反駁稱，其搜索引擎之所以領先，是因為其產品優越，所有合約都是商業夥伴自願簽訂的交易。不過，谷歌並沒有解釋，如果其搜索軟體技術如此領先，為何還需要支付如此高額的費用，以獲得預設引擎的地位。政府代表則堅持，這些付款的意義在於確保谷歌能夠鞏固其壟斷地位。法官認為，谷歌的行為已經妨礙了新公司加入競爭。美國司法部部長加蘭則稱這項裁決是「美國人民的歷史性勝利」。谷歌則表示將對此案提出上訴。此項判決是美國一系列大型科技公司涉嫌壟斷案件中，第一個重大判決。川普總統任內，美國政府開始對企業壟斷進行調查，拜登政府則起訴了臉書母公司Meta、亞馬遜和蘋果公司，聲稱這些公司非法維持壟斷，透過在其平台上優待自家產品和收購小型競爭對手來獲取優勢。分析家認為，這項判決將是數位時代科技巨擘監管的重要里程碑；上一個劃時代的里程碑則是千禧年之前，微軟在個人電腦作業系統市場的市占率高達9成以上，遭到美國司法部指控違反《反托辣斯法》。《財訊》雙週刊指出，聯邦法院在1999年判決微軟壟斷作業系統市場，命令該公司分拆。微軟後來上訴雖然避免了分拆的命運，但被禁止對同業強加限制性合約，並被命令向外界開放部分技術。至於谷歌此案判決的後續，到底會被罰款或公司分拆，尚不明朗；但谷歌的搜尋引擎業務勢必受到阻礙，微軟的搜尋引擎Bing和生成式AI是否因此獲利，則有待觀察。延伸閱讀：從傷重復出到奧運奪牌，亞洲貓王故事未完待續…唐嘉鴻挑戰自我 下一步貓跳900度！一座友善燈具，竟成保育海龜新神器！雄鷄企業研發景觀照明設備 設法降低光害賀錦麗副手將成美國大選制勝奇兵？華茲參選從陌生到暴紅 只用一個字