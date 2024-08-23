U17女排世錦賽／中華隊3：1逆轉勝強權巴西！4強戰交手中國拚獎牌

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▲U17女排世錦賽8強戰，中華隊小將陳薏全場攻下19分，帶領球隊擊敗巴西，晉級4強賽事。（圖／翻攝自FIVB官網）

U17女排中華隊晉級世錦賽4強！4強戰將對上中國，不僅要爭取決賽門票，也力拚能站上頒獎台的機會。中華隊在2023年的U16亞錦賽取得季軍後，順勢搶下首屆U17世錦賽門票，8強戰面對擁有身高優勢的巴西，值得一提的是，本場比賽過後，中華隊成功闖入4強，並將和中國爭奪決賽門票，中國隊本屆拿下5連勝晉級，只有小組賽才敗給土耳其，實力不容小覷。