U17女排世錦賽／中華隊3：1逆轉勝強權巴西！4強戰交手中國拚獎牌

U17女排中華隊晉級世錦賽4強！中華隊小將今（23）日在U17世界女子排球錦標賽的8強戰，面對排球強權巴西，以23：25、25：19、25：20、25：19完成逆轉勝，成功晉級4強，續寫中華隊史紀錄。4強戰將對上中國，不僅要爭取決賽門票，也力拚能站上頒獎台的機會。
丟失首局不氣餒 3小將合拿53分
中華隊在2023年的U16亞錦賽取得季軍後，順勢搶下首屆U17世錦賽門票，小組賽首戰雖然敗給日本，但連續擊退克羅埃西亞、波多黎各，成功晉級16強，並以3：0橫掃泰國，達成晉級8強的賽前目標。
8強戰面對擁有身高優勢的巴西，中華隊可惜以23：25輸掉首局，但後續找回進攻節奏，且靠著調整發球策略，接連以25：19、25：20、25：19收下剩餘3局，完成3：1的逆轉勝。
值得一提的是，陳薏和陳品宇各攻下19分為全場最高，吳紫華也有15分、馬德蓉得10分，3人就合計拿下了53分，儼然成為中華隊的「三本柱」。本場比賽過後，中華隊成功闖入4強，並將和中國爭奪決賽門票，中國隊本屆拿下5連勝晉級，只有小組賽才敗給土耳其，實力不容小覷。
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中華隊在2023年的U16亞錦賽取得季軍後，順勢搶下首屆U17世錦賽門票，小組賽首戰雖然敗給日本，但連續擊退克羅埃西亞、波多黎各，成功晉級16強，並以3：0橫掃泰國，達成晉級8強的賽前目標。
8強戰面對擁有身高優勢的巴西，中華隊可惜以23：25輸掉首局，但後續找回進攻節奏，且靠著調整發球策略，接連以25：19、25：20、25：19收下剩餘3局，完成3：1的逆轉勝。
值得一提的是，陳薏和陳品宇各攻下19分為全場最高，吳紫華也有15分、馬德蓉得10分，3人就合計拿下了53分，儼然成為中華隊的「三本柱」。本場比賽過後，中華隊成功闖入4強，並將和中國爭奪決賽門票，中國隊本屆拿下5連勝晉級，只有小組賽才敗給土耳其，實力不容小覷。